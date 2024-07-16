投資者「撈底」失敗！　九球急沽太古城　買入唔夠1年實蝕30萬走

樓市氣氛轉淡，部分投資者短炒失利需蝕讓離場。鰂魚涌太古城一伙三房單位最新以900萬元沽出，呎價約13,799元。原業主於去年入市，持貨不足一年帳面微蝕5萬元，連同其他買賣成本料需實蝕逾30萬元。



中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，該單位為太古城恆山閣高層C室，實用面積684平方呎，三房間隔。單位於3月叫價1,080萬元放盤，最新減價至900萬元沽出，折合呎價13,799元。

持貨不足1年沽帳蝕5萬

根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為950萬元，及是次成交價較估價低約5.2%。

原業主於2023年9月以905萬元低價買入，持貨不足1年，帳面需微蝕5萬元，連同稅務等買賣成本計算，料最終實蝕約32.5萬元離場。

十大屋苑太古城。（資料圖片）