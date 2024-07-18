金隅集團(2009)股價或現見底訊號　可買入博進一步反彈｜彭偉新

金隅集團的主營業務包括建築材料生產，以及房地產投資開發和管理業務。集團現有的架構是通過四個業務部門進行運營，包括水泥部門、新型建築材料部門、房地產開發部門及物業投資及管理部門。水泥部門主要從事水泥和混凝土的生產銷售，另外，新型建築材料部門主要從事建築材料和家俱生產和銷售業務，至於房地產開發部門涉及不動產開發業務，最後為物業投資及管理部門主要從事物業租賃投資，以及住宅和商業物業管理。集團去年全年營業額為1,079.5億元人民幣，同比上升5.0%，毛利為102.6億元人民幣，同比下跌30%，而毛利率則為9.5%，較之前一年下降4.8個百份點。至於今年第一季度營業額為128.3億港元，按年下跌45.3%，毛利率只有3.9%，按年下跌了5.5%。雖然按年份及季度計算，數據仍然未太過強勁，不過，隨著內地對部份落後水泥產能需要停產，以符合新國標的要求，相信對金隅集團的股價會有較正面的支持。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 3.7 倍，較追蹤市盈率為低。現價計算的市賬率則只有 0.08 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.06 倍，集團去年的全年派息為0.025元人民幣，相等於 4.39 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.03 元，相等於 4.82 厘的預測股息率，不過，由於集團整體業績仍然維持在低位，令到股息率明顯低於市場預期，更較過去5年平均股息率8.03 厘為低。

金隅集團於上個交易日以 0.59 港元收市，全日上升 0.02 港元或 3.51%。集團過去5年的平均Beta值為 0.5，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 0.94 港元，而最低位則曾見 0.55港元，股價於過去52周累計下跌 33.72%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數及國企指數，以現價 0.59 港元計，金隅集團的股價較 50 天線低 5.3%，另外，現價亦較 200 天線低 14.58%，反映金隅的股價仍然處於反彈走勢的初期，未有明顯的回調壓力。

金隅集團的機構投資者持股比率為5.89%，股價於今年2月20日至今年7月17日期間的股價共錄得7.81%的跌幅。（資料圖片）

金隅集團的機構投資者持股比率為5.89%，股價於今年2月20日至今年7月17日期間的股價共錄得7.81%的跌幅，期間，股份共錄得0.17 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.05 億港元，而散戶則佔當中的0.12 億港元。而同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上26.86%；而最低則跌至-24.33%，而到7月17日當日則為-2.55%，反映大戶坐貨率稍正在改善中，有助股價短期繼續作出反彈。

金隅集團股價於今年1月至4月中期間，曾多次跌返0.59港元水平見底後反彈，令到0.59港元的支持明顯較強，其後股價曾一度反彈上5月17日高位0.74港元水平後見阻力，並在持續回落下，最低更跌穿0.59港元，低見0.55港元，雖然股價出現持續下跌，形成了一浪低於一浪走勢，但9天RSI則出現一底高於一底的走勢，反映之前低位開始見支持。股價上日已開始作出反彈，若果能成功升破0.59港元的阻力，走勢有望出現逆轉之前的下跌形態，更有望升上5月份的高位0.74港元。投資者可以作短線買入博股價作出突破性的反彈。建議投資者在升破0.60港元少量買入，上望0.74港元，至於股價再向下跌穿0.55港元則先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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