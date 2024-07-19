普拉達 (1913) 估值偏低　這水平買入博反彈｜彭偉新

普拉達 (PRADA S.p.A.) 主要業務包括設計、生產及分銷皮具用品、手袋、鞋履、服飾、配飾、眼鏡及香水業務。集團擁有13個內部生產基地，其中有十一個位於意大利，一個位於美國，一個位於法國。集團於2023年全年營業額達到52.17億美元，按年上升12.5%，雖然升幅較之前兩年為低，不過相比同業表現屬於較佳，而毛利為41.97億美元，按年增長18.3%，升幅較營業額高，至於毛利率更增加至80.4%，按年上升1.6個百份點。至於集團全年股東淨收入為7.41億美元，按年急升48.7%。市場預期7月底公佈的半年業績中，營業額會達到12.42億美元，全年每股盈利為0.33美元，按年上升14.9%。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 24.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 20.3 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.82倍，而市賬率則為 4.19 倍。普拉達於上個交易日以 53 港元收市，全日下跌 0.65 港元，跌幅為 1.21%。集團過去5年的平均Beta值為 1.21，系統性波幅高於大市。52周最高位曾見 66.8 港元，而最低位則曾見 40.15港元，股價於過去52周累計下跌 9.98%，由年初至今計算，股價表現跑贏恒生指數 15%，以現價 53 港元計，普拉達的股價較 50 天線低 12.65%，不過，現價則較 200 天線高出 0.65%，估值上屬於偏低水平。

Prada活動。

市場現時共有19位分析師對普拉達有進行調研的覆蓋，而他們的目標價中位數為69.78港元，至於利用現時市場上慣用的財務模型計算其合理價，公允價值為61.33港元，以現價53.00港元計算，現價較分析師的目標價仍然有24%的折讓；至於現價亦較合理價出現13.5%的折讓，因此，現水平的股價仍然屬於估值偏低，整體風險不太大。而普拉達的股價於今年1月15日曾跌至最低40.00港元水平後開始見底回升，股價其後於3月11日升上最高位66.00港元後作出回調，剛好回調至整個升浪總升幅的38.2%後再度反彈，不過，其後股價多次再升返66.00港元見阻力後回調，股價在6月份再度見頂後回調，失守了之前一直企穩的支持位56.30港元後，更跌至近日低位51.00港元，已非常貼近整個前升浪總升幅的61.8%回調目標。在走勢上，9天RSI開始形成一底高於一底走勢外，保歷加通道亦在收窄中，或會反映股價有見支持的狀況，投資者可以在53.00港元水平買入，暫時以反彈上保歷加通道頂部約60.00港元為短期目標水平。至於股價若未能企穩在50.00港元，則宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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