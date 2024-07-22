信和置業(0083)超低負債　有助捱過地產寒冬｜彭偉新

信和置業股價於上周五以 8.15 港元收市，全日下跌 0.11 港元，跌幅為 1.33%。集團過去5年的平均Beta值為 0.47，系統性波幅低於大市。52周最高位曾見 9.85 港元，而最低位則曾見 7.6港元，股價於過去52周累計下跌 13.05%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 35.28%，以現價 8.15 港元計，信和置業的股價較 50 天線低 3.02%，另外，現價亦較 200 天線低 0.91%，短期走勢仍然未有太過高於其中及長線走勢，仍然有望作進一步向好的機會。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會倒退 14.5%，主要是今年整體樓市仍然向淡，在新盤出售的情況未及預期下，走勢有望作進一步的回調。不過，市場預期下一財年的盈利預測則會增長 9.2%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 2.2%，不過，之後的 5 年的年複合盈利仍然會稍為倒退 3.4%。主要反映本港整體樓市及租務市場仍然要有一段較長的時間去恢復過來。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.3 倍，而市賬率則為 0.43 倍，估值非常之低。現價計算，集團的股價對營收比率為 6.76 倍，企業價值對收入為 2.99 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 4.55 倍。

信和置業(#00083)於今年2月26日至今年7月19日期間的資金流狀況。（圖1）

信和置業過去一年的派息比率為 79%，而集團今個財年已派發 0.58 元的追蹤年股息，相等於 7.02 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.58 元，相等於 7.02 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 5.62 厘為高。信和置業的機構投資者持股比率為9.96%，並於2024年2月22日至2024年7月19日期間的股價共錄得2.29%的跌幅，期間，共錄得2.43 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.27 億港元(見圖1)，而散戶則佔當中的1.16 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.2%；而最低則跌至0.35%，而到7月19日當日則為9.7%，反映大戶資金動力正在改善中，利好股價作進一步的反彈。

股價自去年11月開始多次跌至低位7.60港元後，均作出反彈，股價於5月反彈上9.20港元後回落，股價近日再度跌返7.90港元後回穩，由於9天RSI未有跌穿30水平，股價開始回穩及作出反彈，預期股價有望作出反彈，並在短期升返5月份高位9.20港元水平。投資者可以在8.10港元水平買入，若果失守之前低位7.60港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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