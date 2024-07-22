小米獲唱好　高盛料「人x車x家」生態系將形成　海外收入恢復增長

小米（1810）於年度發布會公布兩款全新摺疊手機，同時旗下首款電動車SU7 Ultra已登場，高盛將小米從2024至2026年收入預測上限調高2%至3%，以反映物聯網及智能電動車長期銷售成長預期更穩健。高盛維持小米「買入」評級，目標價升至23.2元。



高盛指出隨著小米持續於操作系統﹑人工智能及芯片方面投入研發，有關研發開支於2023年至2026年複合年均增長率18%，相信小米的「人x車x家」的生態系統會在內地及全球形成。

智能手機毛利率逐步下跌

高盛調高小米2024至2026年純利預測1%至4%，主要由於電動車虧損較少，以及服務及車用物聯網銷售帶來新增長動力。該行預期，小米的智能手機毛利率呈下降趨勢，但下降幅度或會被溢價上升或海外出貨增加、庫存管理及成本轉嫁所抵銷，預計毛利率在今年次季以及今、明兩年分別錄得13.4%、13.7%及13.2%。

小米今年核心毛利率料較去年的21.2%上升，因物聯網或互聯網入強勁增長，以及公司更趨於一體化經營，相信小米可維持其在人工智能推動的互動式網絡的關鍵地位，而且長期可潛在受惠於更開放的互聯網生態系統。

小米創辦人兼執行長雷軍2023年12月28日在北京出席公司首款電動車SU7發布會，並發表講話。（Reuters）

料至11月SU7累計出貨量達10萬輛

高盛又指，小米於海外收入自今年首季恢復增長，佔小米季內收入逾五成，基於智能手機及物聯網市佔率上升的潛力巨大，該行預期海外收入於2023至2026年複合年均增長率達14%。

市場關注小米汽車SU7出貨量及新增訂單，高盛認為，相對於近期訂單表現，小米的造車能力仍是重點，而7月出貨量偏低於生產線升級所致，預期小米SU7於11月累計出貨量可達10萬輛。