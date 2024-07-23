聯想集團(0992)跌至保歷加通道後即反彈　上望通道頂12元｜彭偉新

聯想集團早前公佈會在今年6月推出新系列的AI電腦，以配合現時已被廣泛使用的AI功能，而市場上對擁有AI功能的用戶端設備亦非常期待，因此，市場對聯想集團推出AI電腦非常看好，股價更自消息公後，由4月低位7.99港元上升至6月時高位12.26港元，累計升幅達到53%，雖然近日作出回調，主要是其他競爭對手走勢轉弱，拖累聯想的股價由高位回調。



截至今年3月底的全年業績所顯示，集團去年的全年的營業額為 568.64億美元，同比下降 8.2%，至於季度的營業額則為 138.33億美元，同比上升 9.5%，而環比下跌 12.01%。另外，期內全年毛利為98.03 億美元，同比下跌 6.6%，全年毛利倒退 6.6%的原因，主要是受到營業額減少8.2 %，加上營收成本減少8.5 %。至於聯想集團上一年度的毛利率為 17.2%，同比上升 0.2 個百份點。集團去年的全年的營業收益(調整後)為 19.93億元，同比下降 18.45%。至於集團去年的全年的股東淨收入為 10.11億元，同比下降 37.13%。集團去年全年及上一季度的股東淨收入下降的主要原因是業績仍未有函蓋AI電腦，因此，市場所憧憬的AI產品所帶來的增長仍未在過去一份業績中反映出來，相信要等今年7月9月份的季度業績才能有所反映。

市場對聯想集團推出AI電腦非常看好，股價更自消息公後，由4月低位7.99港元上升至6月時高位12.26港元，累計升幅達到53%。（資料圖片）

市場對聯想集團今個財年的全年盈利預測會增長為 30.2%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 36.6%，5 年的年複合盈利則為增長 8.11%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 16.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.61倍。聯想集團上個交易日以 10.56 港元收市，全日上升 0.38 港元或 3.73%。集團過去5年的平均Beta值為 1.07，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 12.26 港元，而最低位則曾見 7.23港元，股價於過去52周累計上升 21.05%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 10.56 港元計，聯想集團的股價較 50 天線低 3.76%，不過，現價則較 200 天線高出 9.03%。

聯想集團股價於今年2月曾跌至最低位見7.80港元後逐步反彈，並拉動股價向上升抵5月底及6月中最高位12.20港元後形成了雙頂走勢，股價回調並由保歷加通道頂部跌返通道中軸後，股價最低更跌返上周五低位見10.10港元。股價在跌至通道底部後，開始作出反彈，以大陽燭向上升返10.50港元以上水平。由於9天RSI已由30以下作出反彈，股價已有見底走勢，因此，股價有望逐步由低位回升。投資者可以在10.50港元買入，上望12.00港元，暫時以10港元作為止蝕水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。