江蘇寧滬高速公路(0177)回調至技術支持　反彈有值博率｜彭偉新

寧滬高速公路主要從事收費路橋的投資、建設、經營及管理業務的中國公司。集團營運的高速公路包括滬寧高速、寧常高速、鎮溧高速、錫宜高速、廣靖高速及江陰大橋等。另外，集團亦有提供配套服務，包括加油、餐飲、購物、廣告及住宿服務等。另外，更有從事房地産銷售業務。集團去年全年營業額為151.9億元人民幣，按年上升14.6%，毛利為56億元人民幣，按年上升27%，而毛利率則為36.9%，較之前一年增加3.6個百份點。至於今年首季度營業額為34.7億元人民幣，按年下跌4.3%，而毛利則有16.4億元人民幣，微跌2.2%，毛利率則有47.2%，較之前一年同比跌1個百份點。以數據來說整體表現仍算是向好，尤其是毛利方面已屬不錯。



寧滬高速於2024年7月23日以 7.56 港元收市，全日上升 0.01 港元或 0.13%。集團過去5年的平均Beta值為 0.54，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 8.61 港元，而最低位則曾見 6.57港元，股價於過去52周累計上升 5.01%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 16.82%，以現價 7.56 港元計，寧滬高速的股價較 50 天線低 6.72%，另外，現價亦較 200 天線低 0.07%，以現價計算屬於偏低水平。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 10.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 6.7%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 11.09%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 10.09%，因此，在現金流及收益較為充裕下，相信未來可以維持現有的派息比率。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8 倍，市場未有預測市盈率參考較追蹤市盈率為高。市場並未有對未來 5 年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為 0.99 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 2.35 倍。

北水投資者持有江蘇寧滬高速 (0177) 比重逐步回升有助股價進一步向好。（圖1）

江蘇寧滬高速公路過去一年的派息比率為 53%，而集團今個財年已派發 0.47 元人民幣的追蹤年股息，相等於 6.8 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.52 元人民幣，相等於 7.5 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 6.53 厘為高，因此，整體股息仍然能維持較吸引的水平。

北水近日持續在市場上吸納寧滬高速公路的股份，而持股比率由3月底時的26.2%逐步增加至29.52%，增加幅度達到3.32%，反映北水投資者對股份的興趣仍高，至於股價自去年8月由低位6.57港元水平見底回升後，股價持續反彈，更於今年5月升上最高位見8.61港元水平，剛好升返去年5月時的高位後，股價開始反覆並作出回調，股價持至7月22日見7.28港元後，剛好回調至整個前升浪總跌幅的61.8%的回調目標後，便開始出現見底走勢，預期股價在今次見底下，可以重返之前高位8.30港元，投資者可以在7.50港元買入，上望8.30港元，至於股價一旦跌穿7.20港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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