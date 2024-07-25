中國石化(0386)回調幅度已達吸納水平　毛利率回升助力｜彭偉新

油價近日回調幅度頗大，主要是受到市場對原油供過於求的憂慮，以及中國成功為中東地區的政治團體達成共識，或會令到日後中東地區達至長久穩定邁出新一頁，因此，油價在連續下跌後，已回跌至76美元水平，不過，由於中東地緣政局仍然反覆，尤其是以色列方面仍然未肯與哈馬斯進行停火會談，油價暫時仍然難以向下跌穿75美元水平。不過，油價回調期間，對於內地部份石油股來說仍然是一件好事，尤其是中國石化作為主要以入口原油為原材料的石油股來說，油價下跌有助降低整體原料價格，尤其是當油價升超過每桶72美元水平後，中石化的毛利率便會收窄，因此，在近日油價由高位回調期間，反而令到整體中石化的毛利率回升，有助股價作出反彈及復原。



市場預期中石化在本季度的盈利增長可達到38.5%，而下一季度的盈利則有機會倒退17.6%，主要是受到油價高企所拖累。市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 13.2%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 3.3%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 3.1%，之後的 5 年的年複合盈利倒退 0.89%，預期跌幅可以收窄。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 8.9 倍，較追蹤市盈率稍高。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到2.88倍，而市賬率則為 0.68 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.16 倍，企業價值對收入為 0.31 倍，整體估值仍然屬於全理水平。

中國石化作為主要以入口原油為原材料的石油股來說，油價下跌有助降低整體原料價格。（資料圖片）

中國石油化工股份過去一年的派息比率為 66%，而集團今個財年已派發 0.345 元人民幣的追蹤年股息，相等於 7.65 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.44 元人民幣，相等於 9.75 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率9.78 厘稍低。由於預期集團會繼續維持整個派息比率，令到中石化仍然能維持高息水平，成為其中一個吸引投資者的主要原因。

中國石油化工股份於2024年7月24日以 4.94港元收市，全日上升 0.15 港元或 3.13%。集團過去5年的平均Beta值為 0.66，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.42 港元，而最低位則曾見 3.64港元，股價於過去52周累計上升 7.16%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 14.5%，以現價 4.94 港元計，中國石油化工股份的股價較 50 天線低 0.28%，不過，現價則較 200 天線高出 12.47%。

中石化股價於7月初時曾升上最高位見5.43港元後，便反覆回落並向下跌穿10天線至100天線的支持，不過，股價隨即作出反彈，更成功重返100天線以上水平，上日股價已由100天線水平作出反彈，雖然未能重返50天線以上，但已先行返回10天線以上水平，暫時走勢有望作進一步好轉，尤其是9天RSI已重返50以上，有望見股價作出進一步的上升。投資者可以在股價返回4.80港元水平買入，上望之前高位5.40港元，至於股價一旦失守上日低位4.62港則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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