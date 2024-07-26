昆侖能源(0135)走勢正逐步轉強　或再上試日前頂部阻力｜彭偉新

昆侖能源的主要業務在內地進行勘探、生產及銷售天然氣產品，以及液化石油氣的批發及零售業務，集團去年的全年的營業額為 1,773.54億元人民幣，同比上升 3.1%，另外，期內去年全年毛利為262.63 億元，同比上升 1.5%，毛利稍為增加 1.5%的原因，主要是受到營業額增加3.1 %，但未有被消營收成本增加3.4 %所抵銷。至於昆侖能源上個年度的毛利率為 14.8%，同比下降 0.2 個百份點。市場仍然憧憬內地天然氣定價的改革，相信有助昆侖能源的未來盈利能力得以改善。市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 14.5%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 7.6%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 4.66%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 12.49%。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.1 倍，較追蹤市盈率為低。市場並未有對未來 5 年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為 1.03 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.37 倍，企業價值對收入為 0.25 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 2.41 倍。昆侖能源過去一年的派息比率為 40%，而集團今個財年已派發 0.2838 元人民幣的追蹤年股息，相等於 3.78 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.30 元，相等於 4.00 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率4.14 厘稍低。

昆侖能源過去5年的平均Beta值為 0.79，系統性波幅低於大市。52周最高位曾見 9.09 港元，而最低位則曾見 5.45港元，股價於過去52周累計上升 31.43%，股價表現除了跑贏恒生指數及國企指數外，更跑贏標普500指數 9.77%，以現價計算，昆侖能源的股價較 50 天線高出 0.49%，另外，現價亦較 200 天線高出 13.03%，走勢上仍然強於其中、長線走勢，有望繼續向好。

昆侖能源(#00135)於今年2月29日至今年7月24日期間的資金流狀況。（資料圖片）

昆侖能源的機構投資者持股比率為16.13%，並於2024年2月27日至2024年7月24日期間的股價共錄得15.27%的升幅，期間，共錄得12.96 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的5.25 億港元，而散戶則佔當中的7.72 億港元。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上23.27%；而最低則跌至 -2.41%，而到7月24日當日則為7.72%，大戶投資者的坐貨比率正在改善中，有助推動股價進一步作出反彈。

昆侖能源股價於去年12月21日起曾多次跌至6.50港元水平後即時回穩，更多次反彈至7.29港元附近水平再度回落，股價在去年12月中至今年4月中大致維持在6.50港元至7.20港元之間徘徊後，股價終於5月作出技術突破並持續上升，股價最高升上7月5日的高位9.23港元，不過，股價在高位回調，更一度作出反彈，不過未能升破9.09港元的阻力後，股價開始作出回調並跌返7.97港元，股價剛失守了50天線外，更失守自低位6.50港元開始形成的升浪總升幅的38.2%回高目標，由於股價未有作進一步的下跌，加上同期的9天RSI未有失守30水平，反映走勢上未有太大的沽壓，股價或只作出正常的回調後，便開始再度試高位。投資者可以在8.30港元水平買入昆侖能源，預期股價可以繼續反彈，並可以用之前高位9.30港元水平作為反彈目標。至於股價暫時宜守穩在7.90港元以上水平，跌穿先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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