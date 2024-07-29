三中全會多方面支持經濟發展　四大板塊互相呼應｜伍禮賢

內地三中全會早前閉幕，通過了《關於進一步全面深化改革的決定》，內容提及了進一步全面深化改革的重要性和必要性，並於2029年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務。《決定》在經濟發展上有幾大重點值得大家關注，並與我們下半年看好的四大板塊（金融、科網、消費及傳統車企）形成呼應。



公報提及須更好發揮市場機制作用，實現資源配置效率最優化和效益最大化，支持非公有制經濟（個體、私營及外資經濟）發展，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度，並重點體現在以下五大關鍵位。

（一）擴大國際合作﹕提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化布局。（二）城鄉發展﹕推進新型城鎮化體制，鞏固和完善農村基本經營制度，深化土地制度改革。筆者認為通過城鄉融合發展，有助拓展國內大循環、同時在外商投資領域持續擴大開放下，將更有利拉動內需，（消費及傳統車企）當中可留意安踏體育（2020）、申洲國際（2313）、長城汽車（2333）及吉利汽車 （0175）。

內地加快完善中央銀行制度，暢通貨幣政策傳導機制。(資料圖片)

（三）金融體制改革﹕加快完善中央銀行制度，暢通貨幣政策傳導機制。同時人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別下調10點子，進一步增加金融支持實體經濟力度。在香港層面上，亦提及要求深化粵港澳大灣區合作，及健全港澳在國家對外開放中，更好發揮作用機制。筆者認為在金融上，內地延續近期措施，提升內地經濟的抗風險能力，推動高質量發展，並強化資本市場運作。這將成為港交所（0388）的其中一個利好因素。

（四）深化科技體制改革:推進中國式現代化，強調國防和軍隊現代化是中國式現代化的重要組成部分。（五）實體和數字經濟融合:將現代數字技術應用到實體經濟，完善發展服務業體制機制，健全現代化基礎設施建設體制機制。筆者認為以人工智能、平台經濟、大數據為首的數位經濟，有效提升服務業創新，及跨境電商發展。科網股中，騰訊（700）、百度（9888）將繼續受益。

以上五大關鍵位為市場釋出正面訊號，筆者相信伴隨前期多項穩增長政策加碼，及相關紅利開始釋放，有助確保全年達到GDP增長約5%的目標，同時支持投資者信心逐步修復。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。