中遠海發(2866)回調目標已到　或趁機進一步反彈試BB中軸｜彭偉新

中遠海運的主要業務包括集裝箱製造及船舶及集裝箱租賃，集團整體業務可分為四個分部，其中，航運及相關產業租賃分部主要從事船舶租賃和集裝箱租賃業務，另外，集裝箱製造分部主要進行集裝箱製造；至於金融投資分部則主要從事對其投資的集裝箱的管理和運營，主要管理內容包括倉儲、租賃、調度、交接、配送、檢驗維修、代理銷售等。另外，其他分部從事售後回租的業務。



中遠海發去年的全年的營業額為 156.85億元人民幣，同比下降 38.8%，另外，期內去年全年毛利為47.97 億元人民幣，同比下跌 30.6%，不過，集團上個年度的毛利率為 30.6%，同比仍然能上升 3.6 個百份點，不過，集團去年的全年的股東淨收入為 14.09億元人民幣，同比下降 64.07%。另外，中遠海發上一季度的營業額為 49.4億元人民幣，同比上升 38.6%，不過，環比稍為下跌 3.48%。期內最近一個季度毛利為9.06 億元人民幣，同比上升 2.5%，環比不過，環比仍然下跌 47.3%。而且，中遠海發上個季度的毛利率為 18.3%，同比下降 6.5 個百份點。不過，集團最近一季度的股東淨收入為 4.47億元人民幣，同比上升 12.31%。反映整體經營情況有所改善。

中遠海發 (2866) 股價已回調了整個升浪總升幅的61.8%回調目標。（圖1）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.9 倍，市場未有預測市盈率參考較追蹤市盈率為高。市場並未有對未來 5 年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為 0.39 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.67 倍，企業價值對收入為 6.11 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 19.1 倍。中遠海發過去一年的派息比率為 30.7%，而集團今個財年已派發 0.032 元人民幣的追蹤年股息，相等於 3.85 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.04 元，相等於 4.81 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率9.99 厘為低。

至於市場預期集團2024年全年收入為257.6億元人民幣，較去年全年上升64.2%，而2025年全年收入則為284.1億元人民幣，按年再上升10.3%。中遠海發的機構投資者持股比率為6.44%，股價於2024年2月29日至2024年7月26日期間的股價共錄得10.98%的升幅，期間，共錄得1.39 億港元的資金流入(見圖2)，當中大戶佔其中的1.13 億港元，而散戶則佔當中的0.26 億港元。另外，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.75%；而最低則跌至-17.89%，而到7月26日當日則為 -17.89%，已跌至最低水平，預期在股價有望逐步見底時，資金動力或可以逐步扭轉。

中遠海發(#02866)於今年3月4日至今年7月26日期間的資金流狀況。（圖2）

股價於今年1月中跌至0.73港元後即時見底並開始逐步轉強，股價更逐步向上，並於5月初開始見升幅加快，最高於今年6月初升上1.17港元後，多次在升抵1.17港元見頂。股價在踏入7月後，當失守20天線後，便持續回調並反覆跌返0.73港元水平，而9天RSI更跌穿30水平，股價於上周五已有轉強的走勢，尤其是9天RSI再度反彈並重返30以上水平後，整體走勢有望回穩，尤其是股價在回調下，剛好回調至整個前升浪總升幅的61.8%回調目標。預期股價可以回穩，並先行反彈至原先回調38.2%的目標水平約1.00港元，投資者可以在0.91港元先行買入，目標價為1.00港元，至於股價向下穿0.89港元則先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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