日央行周三公布議息結果 彭博引消息指央行不會同步縮買債兼加息
撰文：張偉倫
出版：更新：
《彭博》報道，市場等待日本央行行長植田和男周三將推出量化緊縮（QT）的詳細計劃，報道引述消息指，日央行擬以不驚擾市場的方式削減購債規模，料不會即時縮減買債又加息。
報道指，根據《彭博》調查，雖然只有約30%的日本央行觀察家將升息列為基本情景，但幾乎沒有人排除這種可能性。高度的不確定性推動日圓和日本股市經歷了過山車般的走勢，這種情况可能會持續到做出決定之前及之後。
報道引述消息指，在通脹基本符合預期下，一些日本央行官員對於本月加息的想法持開放態度；其他人認為，央行在等待更多數據以期看到消費者支出復蘇的跡象時，按兵不動也會是選項之一。
日圓匯價方面，今日日圓仍處於強勢，日圓兌1美元最新報153.1。截至上午10時31分，每百日圓兌港元報5.097，升0.39%。
日圓重返5算 強勢有隱憂？ 專家稱倘央行鷹派不似預期圓匯再貶離岸人民幣飆近600點子逼7.2關 分析︰日圓大漲後空軍加速平倉日圓3星期升6% 每百Yen兌港元企穩5.1算 專家稱旅行可𠵱家唱錢日圓再上揚兌港元企穩5算 專家指倘央行加息標誌弱日圓結束日本央行決定維持現行利率 計劃在下次會議制定削減買債細節日本央行據報考慮進一步削買債規模 冀推動貨幣政策正常化