日央行周三公布議息結果　彭博引消息指央行不會同步縮買債兼加息

《彭博》報道，市場等待日本央行行長植田和男周三將推出量化緊縮（QT）的詳細計劃，報道引述消息指，日央行擬以不驚擾市場的方式削減購債規模，料不會即時縮減買債又加息。



報道指，根據《彭博》調查，雖然只有約30%的日本央行觀察家將升息列為基本情景，但幾乎沒有人排除這種可能性。高度的不確定性推動日圓和日本股市經歷了過山車般的走勢，這種情况可能會持續到做出決定之前及之後。

報道引述消息指，在通脹基本符合預期下，一些日本央行官員對於本月加息的想法持開放態度；其他人認為，央行在等待更多數據以期看到消費者支出復蘇的跡象時，按兵不動也會是選項之一。

日圓匯價方面，今日日圓仍處於強勢，日圓兌1美元最新報153.1。截至上午10時31分，每百日圓兌港元報5.097，升0.39%。