華電國際電力(1071)受惠內地夏季用電峰值　料可逐步反彈｜彭偉新

內地次季全社會用電量按年上升6.5%，而一半年計，升幅更達到8.1%，達到4.66萬億千瓦時，增速較去年同期提升3.1個百份點，而根據中電聯的預測，2024年迎峰度夏期間，全國電力供需形勢將呈現整體緊平衡狀態，而根據內地南方電網表示，廣東、廣西、雲南、貴州及海南五省負荷年內第二次創歷史新高，達到2.43億千瓦，而深圳用電負荷達到2,313萬千瓦，是連續第4年突破2,000萬千瓦，預期內地用電峰值迫近，對電力的需求會持續上升。



其中，華電國際電力是內地其中一家電廠，集團主要從事電力與熱力產品的銷售業務，另外，集團亦有從事煤炭銷售業務，集團主要集中在山東地區。集團去年的全年的營業額為 1171億元人民幣，同比上升 9.4%，另外，集團上個年度的毛利率為 6.4%，同比上升 6 個百份點。至於集團去年的全年的股東淨收入為 45.22億元人民幣，同比上升 3798.28%。另外，華電國際電力上一季度的營業額為 309.52億元，同比下降 3.2%，不過，環比上升 17.02%，而上個季度的毛利率為 8.4%，同比上升 4.2 個百份點，最近一季度的股東淨收入為 18.62億元人民幣，同比上升 64.2%。營運數據反映集團的表現在今年正在改善中。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 70.3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 9.5%，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.7 倍，較追蹤市盈率為低。而市賬率則為 0.54 倍。估值仍然屬於偏低水平。華電國際電力股份過去一年的派息比率為 42%，過去一年集團已派發 0.15 元人民幣的全年股息，相等於 3.96 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.16 元人民幣，相等於 4.22 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率7.21 厘為低。

華電國際電力是內地其中一家電廠，集團主要從事電力與熱力產品的銷售業務。（資料圖片）

華電國際電力於2024年7月29日以 4.15 港元收市，全日下跌 0.03 港元，跌幅為 0.72%。集團過去5年的平均Beta值為 0.43，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.57 港元，而最低位則曾見 2.81港元，股價於過去52周累計上升 21.16%，股價表現跑贏恒生指數及國企指數，以現價 4.15 港元計，華電國際電力股份的股價較 50 天線低 9.19%，不過，現價則較 200 天線高出 6.6%，走勢上仍然未有出現估值太高的風險。

華電國際之股價於去年10月由低位2.81港元開始見底反彈後，股價持續回升，並形成了上升走勢後，股價最高曾升上6月14日高位5.57港元水平後形成見頂，而股價在向下跌穿支持位5.30港元後，便持續下跌，更反覆形成了下跌走勢，跌穿了10天至100天線的支持，股價一度跌至7月17日低位見3.75港元後開始見底，而9天RSI更在跌穿30水平後開始出現反彈，於7月19日成功收復30水平，令到股價出現見底狀況。股價上周已成功升破10天線阻力後，預期在MACD亦出現牛差距下，股價見底走勢得以確立。預期股價可以逐步反彈，並以4.70港元作為反彈的目標水平，投資者可以在4.10港元買入，若果跌穿7月18日低位3.83港元則先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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