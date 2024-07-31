昆侖能源(0135)股價回調至主要支持位　開始反彈｜彭偉新

昆侖能源在內地主要從事天然氣銷售業務的國企公司，集團旗下共有四個業務部門，包括勘探與生產分部、天然氣銷售分部、液化天然氣加工與儲運分部，以及天然氣管道分部。集團主要業務包括在內地、哈薩克斯坦、秘魯及泰國等地，從事原油及天然氣的勘探、開發、生產和銷售業務，另外，從事天然氣產品及液化石油氣的批發與零售業務，以及從事液化天然氣加工、卸載、儲存、氣化及裝車業務



集團去年的全年的營業額為 1,951億港元，同比上升 0.3%，另外，期內去年全年毛利為289 億港元，同比下跌 1.3%，毛利稍為倒退 1.3%的原因，雖然營業額增加0.3 %，但未能抵消營收成本增加0.5 %。至於昆侖能源上個年度的毛利率為 14.8%，同比下降 0.2 個百份點。而去年的 EBITDA 為 182億港元，同比增加了 2.12億港元或 1.17%。至於集團去年的全年的股東淨收入為 62.51億港元，同比上升 5.64%。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 14.5%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 7.6%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 4.66%，之後的 5 年的年複合盈利增長會改善至 12.49%。以現價計，相等於歷史市盈率約 10.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.1 倍，較追蹤市盈率為低。昆侖能源過去一年的派息比率為 43%，而集團今個財年已派發 0.2838 元人民幣的全年股息，相等於 4.03 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.30 元，相等於 4.26 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率4.14 厘為高。

昆侖能源的機構投資者持股比率為16.12%，並於2024年3月4日至2024年7月30日期間的股價共錄得12.87%的升幅。（資料圖片）

昆侖能源的機構投資者持股比率為16.12%，並於2024年3月4日至2024年7月30日期間的股價共錄得12.87%的升幅，期間，共錄得13.35 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的5.37 億港元，而散戶則佔當中的7.98 億港元。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.54%；而最低則跌至 -2.56%，而到7月30日當日則為13.13%，大戶投資者的資金動力明顯得到改善。昆侖能源於2024年7月30日以 7.72 港元收市，全日上升 0.02 港元或 0.26%。集團過去5年的平均Beta值為 0.79，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 9.09 港元，而最低位則曾見 5.45港元，股價於過去52周累計上升 19.38%，以現價 7.72 港元計，昆侖能源的股價較 50 天線低 5.55%，不過，現價則較 200 天線高出 5.65%。

昆侖能源股價於去年8月跌至5.45港元低位後，走勢便開始作出反彈，並在逐步作出反彈後，股價於今年7月曾升上最高位見9.23港元後見頂，股價在反覆回落下，股價除了失守20天線及50天線外，曾跌至最低位見7.54港元，剛好回調至整個升浪總升幅的38.2%，股價回調的同期，9天RSI亦未有失守30水平，預期股價有望見底後，重返之前起步位。投資者可以在7.70港元水平買入，上望9.10港元，至於股價一旦失守7.50港元宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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