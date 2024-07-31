國泰向港府償還全數195億投資　林紹波︰一個重要里程碑

疫情時港府向國泰﹙0293﹚揼水，以支持該公司營運。國泰宣布，今日﹙31日﹚向香港特別行政區政府償還全數195億元投資，達成重建路上的新里程碑。

國泰集團已贖回餘下百分之五十的優先股，價值97.5億元。有關優先股是集團在2020年推行資本重組計畫時向香港特區政府發行。集團此前在2023年12月已贖回 50%優先股。

此外，國泰集團亦已向香港特區政府派付截至2024年7月31日的到期優先股股息。集團在特區政府持有優先股期間派付的股息總額為24.4億元。

國泰向香港特別行政區政府償還全數195億元投資。（資料圖片／余俊亮攝）

國泰集團行政總裁林紹波表示：「今天是國泰的一個重要里程碑，我們全額償還香港特區政府在集團推行資本重組計畫期間所作出的投資。國泰為香港而重建的進展順利，讓我們得以在重新通關後僅 18 個月即全數贖回優先股。我們衷心感謝香港特區政府、兩位董事局觀察員以及所有股東自疫情至今對集團的支持和建議。」

國泰集團在 2020 年推行的港幣 390 億元資本重組計畫由三個部分組成，包括向香港特區政府發行195億元的優先股及認股權證；向現有股東配發117億元的供股股份；香港特區政府提供港幣 78 億元的過渡貸款融資，惟集團未曾動用該項已於 2023年6月8日到期的融資。