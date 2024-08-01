比亞迪股份(1211)回調後企穩250天線支持　上升勢未結束｜彭偉新

比亞迪股份是一家中國的汽車企業，集團產品包括了多類功能的汽車，而且產品的銷售價格範圍亦非常廣闊，由5萬元人民幣至超過100萬元人民幣的車款均有選擇，另外，集團亦有從事電子元器件和日用電子器件製造與銷售業務。部份產品包括二次充電電池及光伏產品、手機部件及組裝，以及汽車及相關產品等。而集團的主要市場包括中國、美洲及歐洲市場，集團為了符合歐美地產的關稅條例，已考慮直接到歐洲地區及墨西哥等地成立生產線。



比亞迪股份去年的全年的營業額為 6023.15億元人民幣，同比上升 42%，另外，期內去年全年毛利為1195.12 億元，同比上升 67.4%，至於比亞迪股份上個年度的毛利率為 19.8%，同比上升 3 個百份點，集團去年的全年的股東淨收入為 300.41億元，同比上升 80.73%。至於比亞迪股份上一季度的營業額為 1249.44億元，同比上升 4%，期內最近一個季度毛利為273.41 億元，同比上升 27.4%，而上個季度的毛利率為 21.9%，同比上升 4 個百份點。

比亞迪股份於上個交易日以 228 港元收市，全日上升 3.2 港元或 1.42%。集團過去5年的平均Beta值為 0.47，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 279.6 港元，而最低位則曾見 167.8港元，股價於過去52周累計下跌 16.43%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 36.88%，以現價 228 港元計，比亞迪股份的股價較 50 天線低 1.11%，不過，現價則較 200 天線高出 5.87%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 20 倍，市場給予集團的預測市盈率為 21 倍，較追蹤市盈率為高。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.06倍，而市賬率則為 4.25 倍。

中國汽車・中國車業・中國製汽車・中國汽車出口：2024年3月20日，一名男子在意大利米蘭比亞迪和Autotorino門市內一輛比亞迪海豹（Seal）新能源運動轎車旁邊走過。（Reuters）

比亞迪股份於2024年8月1日以 228 港元收市，全日上升 3.2 港元或 1.42%。集團過去5年的平均Beta值為 0.47，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 279.6 港元，而最低位則曾見 167.8港元，股價於過去52周累計下跌 16.43%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 36.88%，以現價 228 港元計，比亞迪股份的股價較 50 天線低 1.11%，不過，現價則較 200 天線高出 5.87%。

比亞迪股份的價格於去年持續回落後，股價曾於今年2月時跌167.8港元後，股價開始回穩並在持續回升，形成了一浪高於一浪走勢，股價最多曾升上7月15日高位見249.6港元後出現回調，不走勢在跌返50天線以下水平便開始回穩，在9天RSI成功企穩在50天線水平後，預期股價可以作出反彈，投資者可以在225港元水平買入，上望之前高位250港元水平。若果股價向下跌穿220港元收市則要先行止蝕離場.

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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