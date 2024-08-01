港6月零售銷貨值跌近一成　上半年挫6.6%　珠寶鐘錶6月銷售瀉23%

政府統計處今日（1日）發表最新的零售業銷貨額數字。今年6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為299億元，按年下跌9.7%。今年5月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌11.4%。與2023年同期比較，今年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.6%。



在今年6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較2023年同月上升5.2%。今年5月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2023年同月上升20.2%。與2023年同期比較，今年首六個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌0.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年6月與2023年6月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌23.1%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌1.2%）；超級市場貨品（下跌0.5%）；服裝（下跌13.2%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌5.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌4.7%）；百貨公司貨品（下跌18.6%）；汽車及汽車零件（下跌25.1%）；燃料（下跌12.3%）；傢具及固定裝置（下跌9.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌9.1%）；中藥（下跌2.8%）；以及眼鏡店（下跌13.9%）。

另一方面，今年6月與2023年同月比較，藥物及化妝品的銷貨價值上升3.4%。其次為書報、文具及禮品（銷貨價值上升0.1%）。

今年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌5.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌6.8%。

政府：短期內仍會面對挑戰

政府發言人表示，雖然在旅客和市民消費模式轉變，以及港元匯率高企的影響下，6月零售業總銷貨價值繼續按年下跌，但跌幅進一步收窄。經季節性調整後按月比較亦見微升2.3%，反映零售活動有回穩迹象。但短期內仍會面對挑戰。