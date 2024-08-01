日圓急升漲破150　穩匯率仍面臨諸多挑戰

過去一個月，日圓兌美元匯率持續大漲。8月1日，美元兌日圓一度跌至149附近，為3月以來最低水平。在這樣持續的漲勢背後，一個疑問逐漸浮現在越來越多人的心中：日圓的貶值之路是不是到頭了？



7月31日，日本央行結束了為期兩天的貨幣政策會議，宣佈：確認已實現工資與物價共同上漲的良性循環，決定將短期利率從0-0.1%上調至大約0.25%。即使在負利率政策解除後，政府仍繼續以每月6萬億日圓（約3,100億港元）左右的速度購買國債，但同時也決定繼續實施貨幣緊縮措施，將購買金額減少至約100億日圓（約5.21億港元）。 此次做出加息的決定，是繼今年3月取消負利率之後進行的第二次較大程度的政策調整。0.25%的政策利率是近15年以來的最高利率水平。

日本央行的目標是消費者物價比上一年度穩定上漲2%。價格已經處於高位兩年多了，但日本央行迄今為止採取觀望態度。本次利率突然上調，提供的理由是「由於日圓疲軟和資源價格上漲而暫時出現的」。外匯市場在7月份一度達到日圓兌1美元162日圓的歷史最低水平，也是導致日本央行決定進一步加息的一個重要原因。

8月1日，美元兌日圓一度跌至149附近，為3月以來最低水平。（Reuters）

滙豐銀行的分析師稱，除非日本通脹和經濟增長情況出現重大變化，否則日本央行將進一步收緊貨幣政策，並在明年年初再次加息。

而與此同時，美國聯邦儲備委員會7月31日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯儲同時表示，如果抗擊通貨膨脹繼續取得想要的進展，美聯儲可能會在今年9月會議上宣佈降息。日本央行開始加息，加之目前對聯儲局即將降息的預期，日美利率差將開始縮小，有利於支撐日圓。

此外，市場對於美國大選可能的結果已經基本有了判斷。而美國前總統特朗普此前曾經發聲警告日元和人民幣疲軟而成為熱門話題。特朗普是典型的「美國第一主義」。他認為：關鍵產業正在美國國內建成和發展。強勢美元不利於實現這一目的。特朗普的目的還是希望美元結束強勢，促進美國的出口和製造業恢復。這也給了市場強烈的預期。

但，中長期看，日本經濟痼疾是影響日圓匯率的關鍵因素。有分析指出，多年來，日本人口少子化老齡化不斷加劇，導致經濟增長潛力不足；同時，日圓國債水平不斷攀升，令財政空間愈發逼仄；加上產業外流和貿易赤字增加，以及持續實施多年大規模寬鬆貨幣政策，導致日圓匯率一路下跌，日圓國際競爭力不斷減弱。

東京街上商店售賣日圓造型的錢包吊飾。 （Getty）

日本穩匯率還是頗多挑戰多、難度大。從經濟基本面看，今年第一季度日本實際國內生產總值（GDP）環比下降0.5%， 日本6月除生鮮食品的核心CPI同比上升2.6%，預期值2.7%，前值2.5%。 該數據第27個月保持在或高於日本央行2%的通脹目標。已出現明顯的滯脹特徵。而6月初曝光的豐田等企業造假醜聞對日本經濟也可能造成較大的不利影響。國際貨幣基金組織（IMF）近日預測，到2025年，日本名義GDP可能被印度反超，跌至世界第五。各方對日本經濟未來的信心不斷減弱，日元貶值趨勢越發難以遏制。

日本政府入市干預面臨的挑戰也不小。近年來，日本數次動用大規模資金干預匯市。2022年9月至10月間，日本3次干預外匯市場，動用資金超過9.1萬億日圓（約4,700億港元）；今年4月底至5月初，日本更是使用高達9.8萬億日圓（約5,100億港元）資金干預市場。不僅政策效果也越來越不明顯，而且，一方面，動用大量外匯儲備干預匯市，會削弱日本的國際支付能力，增加其外部融資的風險和成本，可能導致金融市場出現波動和不穩定。另一方面，日本動用資金提振日圓匯率，已多次拋售美債，在目前美債規模和美國政府財政赤字飆升的背景下，拋售美債難為美方所容。早期，正當日圓匯率下滑日本政府放風要再度干預匯市之時，美國財政部卻在6月20日宣佈再次將日本列入「匯率操縱監測名單」。

當然，日本未來還可以通過繼續加息來穩定匯率。然而加息在抑制通脹的同時，給日本經濟帶來的副作用也同樣大。無論是抑制消費支出、減少企業投資，還是降低出口商品的競爭力、增加政府債務成本，都將成為日本經濟不能承受之重，也是不得不權衡的利弊。