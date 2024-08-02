中國中鐵(1186)股價始回穩　相信美國息有助股價短期反彈｜彭偉新

中國鐵建是內地從事工程承包業務的國有企業之一，工程承包業務主要包括鐵路、公路、城市軌道、水利水電、房屋建築、市政項目、橋樑、隧道、機場和海運碼頭的建設等。另外，集團亦有從事工業製造、房地產開發、物流與物資貿易以及勘察設計諮詢服務。集團去年的全年的營業額為 11,379.94億元人民幣，同比上升 3.8%，另外，期內去年全年毛利為1167.86 億元，同比上升 6.8%，毛利率為 10.3%，同比上升 0.3 個百份點，至於集團去年的全年的股東淨收入為 260.97億元，同比下降 2.19%。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 14.5%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 6.1%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 6.27%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 9.92%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 2.7 倍，市場給予集團的預測市盈率為 2.3 倍，較追蹤市盈率為低，另外，市賬率則為 0.2 倍。以估值計算屬於非常低的水平。中國鐵建過去一年的派息比率為 20%，而集團今個財年已派發 0.35 元人民幣的全年股息，相等於 7.5 厘的股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.38 元人民幣，相等於 8.1 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 5.09 厘為高。

中國鐵建(01186)於今年3月11日至8月1日期間的資金流狀況。（圖１）

中國鐵建的機構投資者持股比率為4.69%，並於今年3月6日至今年8月1日期間的股價共錄得7.14%的升幅，同期共錄得 -1.59 億港元的資金流走，當中大戶佔其中的-1.17 億港元(見圖1)，而散戶則佔當中的-0.42 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.12%；而最低則跌至 -23.14%，而到8月1日當日則為1.47%，資金流動力有明顯的改善，有助股價逐步由低位反彈。

中國鐵建於2024年8月1日以 5.1 港元收市，全日上升 0.07 港元或 1.39%。集團過去5年的平均Beta值為 0.26，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.89 港元，而最低位則曾見 4.06港元，股價於過去52周累計下跌 11.29%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 5.1 港元計，中國鐵建的股價較 50 天線低 5.78%，不過，現價則較 200 天線高出 4.85%，走勢上只當作回調形態，並未有扭轉之前的反彈方向。股價由今年1月22日由低位4.06港元開始形成反彈浪，股價曾於5月17日升上最高位5.87港元後見頂並持續作出回調，股價已跌穿了10天至100天線支持，股價幸好企穩在250天線並連續第二昄彈，股價預期已先行見底，若果以短期反彈計算，可以上望5.50港元，投資者可以在5.10港元買入，目標5.50港元，失守250天線必須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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