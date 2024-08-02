滙豐今日開展新一輪30億美元回購

滙豐（0005）今日（2日）起至今年10月25日，進行新一輪﹑總值30億美元回購。該行發公告，指出誠如2024年7月31日之公告所提述，將對每股面值0.5美元之滙豐普通股展開回購，金額最多為30億美元。回購旨在減少滙豐之已發行普通股數量。



滙豐與Merrill Lynch已訂立多項不可撤回之非全權委託回購協議，讓Merrill Lynch可於2024年8月2日至不遲於2024年10月25日期間購買總值最多為30億美元之普通股，並同時向滙豐出售有關股份。

Merrill Lynch 將獨立於滙豐以外就回購相關事宜作出交易決定。購買普通股之行動將於倫敦證券交易所、Cboe Europe Limited及／或Turquoise及／或香港聯交所進行。

所回購之普通股將被註銷。 是項回購最多可購買1,562,183,627股普通股，即扣除2024年授權獲授出至今本公司已回購之股份數目後，根據該授權可回購之普通股數目。