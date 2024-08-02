滙豐今日開展新一輪30億美元回購
撰文：顧慧宇
出版：更新：
滙豐（0005）今日（2日）起至今年10月25日，進行新一輪﹑總值30億美元回購。該行發公告，指出誠如2024年7月31日之公告所提述，將對每股面值0.5美元之滙豐普通股展開回購，金額最多為30億美元。回購旨在減少滙豐之已發行普通股數量。
滙豐與Merrill Lynch已訂立多項不可撤回之非全權委託回購協議，讓Merrill Lynch可於2024年8月2日至不遲於2024年10月25日期間購買總值最多為30億美元之普通股，並同時向滙豐出售有關股份。
Merrill Lynch 將獨立於滙豐以外就回購相關事宜作出交易決定。購買普通股之行動將於倫敦證券交易所、Cboe Europe Limited及／或Turquoise及／或香港聯交所進行。
所回購之普通股將被註銷。 是項回購最多可購買1,562,183,627股普通股，即扣除2024年授權獲授出至今本公司已回購之股份數目後，根據該授權可回購之普通股數目。
聯儲局議息｜滙豐、中銀、恒生及渣打最優惠利率維持不變滙豐祈耀年回顧過往工作感無悔 艾橋智肯定現有策略將續推動滙豐︰看好中國中長期發展前景 內房最壞時間已過滙豐績後彈升2% 再回購最多30億美元滙豐放榜後獲唱好 摩通仲要因為3個原因 籲投資者沽恒生買獅王滙豐次季稅前盈利微升至89億美元 派息10美仙 回購最多30億美元滙豐次季稅前盈利料跌11% 或啟新一輪回購 黃國英籲此價位買入