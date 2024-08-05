內地「三新」經濟去年增長6.4%　跑贏同期GDP表現｜伍禮賢

對於內地的經濟增速，市場一般會透過國內生產總值GDP、零售銷售、固定資產投資、工業增加值等三頭馬車數據，以及CPI、PPI、內房相關數據去觀察內地經濟表現。此外，近年市場亦開始更加關注「三新」經濟增加值，而且該數據在國內生產總值的佔比愈見重要。



事實上，近年內地經濟發展從高速增長逐步轉型至高質量發展，當中科技創新成為重要推動力，並形成了新產業、新業態和新商業模式集合，催生成為「三新」經濟，亦發展成為內地經濟的重要組成部分。

三新經濟增加值上升至22.35萬億元

「三新」經濟數據在2018年底首次獲國家統計局正式發布，當年2017年全國「三新」經濟增加值約12.96萬億元（人民幣，下同），相當於GDP的佔比為15.7%。最新的2023年內地「三新」經濟增加值已經達22.35萬億元，按年上升6.4%，較同年GDP增速高1.8個百分點，並相當於GDP的比重17.7%，按年提高0.37個百分點。

據國統局的指標解釋，新產業指應用新科技成果、新興技術而形成一定規模的新型經濟活動，並直接催生的新產業；至於新業態指順應多元化、多樣化、個性化的產品或服務需求，主要為互聯網為依託開展的經營活動；而新商業模式，則指為實現用戶價值和企業持續盈利目標，形成高效並具有獨特競爭力的商業運行模式。

央視經濟信息聯播報道，北斗系統的應用，有助加快新質生產力。（新華網）

特別在新產業方面，近年內地持續在新能源及生物醫藥等領域上加大投入，更成為了全球最大的新能源汽車市場之一。同時，以互聯網為首的生態成為了新商業模式，即類似阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）目前的業務。再加上資訊技術不斷進步，整合了傳統商業資源，帶動了更多的新業態湧現，包括電商平台、直播帶貨，以至在線醫療及共享經濟等，重塑了整個產業生態。這不僅提高了資源利用效率，亦滿足了市民日益多元化的需求。

整體來說，「三新」經濟發展能量不斷增強，主要是因為科技創新持續推進，加上內地經濟重心正從傳統製造及工業，逐步轉移到以數字化和智能化為核心的新興產業，並推動全新的商業模式和增長點，成為內地經濟增長的新引擎，帶動經濟轉型升級。因此筆者相信，「三新」經濟在每年的國內生產總值比重將呈現穩步上升的態勢。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。