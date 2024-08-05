兗礦能源(1171)受北水垂青　短期股價有望見底返上升週期｜彭偉新

兗礦能源去年的全年的營業額為 1500.25億元人民幣，同比下降 33.3%，另外，期內去年全年毛利為609.3 億元，同比下跌 36%，毛利大幅倒退 36%的原因，主要是受到營業額明顯下跌所拖累，令到連兗礦能源上個年度的毛利率亦同比下降 1.7 個百份點至40.6%。至於兗礦能源上一季度的營業額為 396.33億元，同比下降 20.8%，但環比則大幅上升 164.45%。至於上個季度的毛利率繼續下跌，只有 29.4%，同比下降 4.6 個百份點。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會倒退 5.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會倒退 5.4%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 2.48%，之後的 5 年的年複合盈利倒退 13.95%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 3.1 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.91倍，而市賬率則為 1.18 倍，整體估值不算太高。

兗礦能源(01171)於今年3月12日至8月2日期間的資金流狀況。（圖1）

兗礦能源過去一年的派息比率為 62%，而集團上一個財年已派發 1.15 元人民幣的全年股息，相等於 12.6 厘的全年股息率，市場預期集團今年全年每股派 1.43 元人民幣，相等於 15.6厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 10.51 厘為高。集團上個交易日以 9.96 港元收市，全日下跌 0.04 港元，跌幅為 0.4%。集團過去5年的平均Beta值為 0.41，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 15.615 港元，而最低位則曾見 8.108港元，股價於過去52周累計上升 15.25%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 6.38%，以現價 9.96 港元計，兗礦能源的股價較 50 天線低 18.97%，另外，現價亦較 200 天線低 24.8%。

兗礦能源的機構投資者持股比率為28.65%，並於今年3月7日至今年8月2日期間的股價共錄得50.1%的跌幅，同期共錄得35.85 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的20.34 億港元，而散戶則佔當中的15.52 億港元。大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.15%；而最低則跌至-5.65%，而到8月2日當日則為 -1.03%，整體大戶資金流的情況已見改善。另外，北水投資者在過去一周大手追入兗礦能源的股份，令到北水在中央結算戶口中的持股比率，由7月24日只有40.66%持股比率大幅升至7月31日時的52.85%(見圖2)，一周的增幅超過12個百份點，相信是內地投資者對內地整體電力需求仍然看好，將會利好內地煤炭企業的整體盈利及估值，尤其兗礦能源的業務上除了有煤炭業務外，更有氫能的業務機會，成為投資者在傳統石油股以外的另一選擇。

投資者可以在9.90港元買入，上望50天線12.00港元，至於股價一旦失守9.00港元則要先行沽出止蝕。

北水投資者在兗礦能源 (1171) 的持股比率明顯上升。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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