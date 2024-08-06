百威亞太(1876)或已經見底　並作短期反彈｜彭偉新

內地在過去的周末推出刺激內需的政策，或會成為短期推升內地消費股的主要催化劑，國務院於過去周末發布促進服務消費高質量發展意見，涉餐飲住宿、旅遊及居住服務等領域，市場相信，對於內地整體的高端消費或會有機會透過今次的推動而回升，令到部份在香港上市的啤酒股走勢出現轉勢，成為大市的逆市奇皅。其中，百威亞太(1876)的股價更大升接近3%，全日最高曾升上10.12港元，而且更連續第二日以大陽燭收市，更由上周的保歷加通道底部反彈至接近保歷加通道頂水平。



集團去年全年營業額為68.5億美元，按年上升5.8%，而毛利則有34.5億美元，按年上升6.48%，毛利率亦微升0.4個百份點至50.4%，不過，由於淨利息開支大增一倍，以及稅務支出上升，去年全年股東淨收入只有8.52億美元，按年下跌6.68%。雖然季度毛利率稍有回升，不過，股東淨收入仍然按年下跌，只有2.54億美元。不過,，市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 9.3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 11.9%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 1.38%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 11.3%。

百威亞太上日以 9.95 港元收市，全日上升 0.29 港元或 3%。集團過去5年的平均Beta值為 0.63，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 18.5 港元，而最低位則曾見 8.68港元，股價於過去52周累計下跌 47.44%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 65.77%，以現價 9.95 港元計，百威亞太的股價較 50 天線高出 3.02%，不過，現價則較 200 天線低 21.95%，因此，在技術走勢上仍未有升幅過大的風險。

百威亞太(01876)於今年3月8日至8月5日期間的資金流狀況。（圖1）

百威亞太的機構投資者持股比率為6.59%，並於今年3月8日至今年8月5日期間的股價共錄得17.31%的跌幅，同一期間共錄得17.18 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的12.89 億港元，而散戶則佔當中的4.3 億港元。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上28.62%；而最低則跌至1.49%，而到8月5日當日則為25.85%，資金流走勢已有明顯的改善，或甚至反映大戶投資者不再等百威亞太的股價再進一步下跌，已經在現水平加快買入，以等待股價日後進一步上升。

股價於去年11月6日升破10天線見16.18港元後雖然回調，但其後再有兩次向上衝該阻力，但最後無法突破後，便形成今輪的跌浪，股價更最低跌至6月份8.68港元水平，9天RSI失守過30水平後，便迅速收復30的水平後，股價成功升破20天線，以及昨日在大行調整目標價後再升破50天線阻力，由於9天RSI未有再跌穿30水平，令到今次股價突破或反映股價已經見底，投資者可以等股價再調至9.80港元水平買入，若果按今次自16.18港元開始形成的跌浪，以38.2%作為反彈目標，股價可以上望11.50港元，至於股價一旦失守50天線9.60港元，則最好先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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