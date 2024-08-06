泰禾人壽突被接管　揭示內房禮崩樂壞｜刁佬

最近幾年接二連三有關內地房地產公司與子公司虧空公款的事情在港發生，先有中國恒大(3333)與恒大物業(6666)，市傳另一大型內房與其物管公司都有相似行為，雖然多次連番否認，最終還是揭發，內房公司的聲譽，以致內地民營企業的內控，資金的監管與分隔，都令市場鼓不起信心。

泰禾人壽前身為大新人壽。泰禾投資於2017年以總作價106億元，向大新金融（440）購入旗下大新人壽，並與大新銀行（2356）訂立了15年獨家銀保分銷協議，大新人壽易名為泰禾人壽。2020年內房開始引爆，評級機構穆迪把泰禾集團評級下調至「Caa1」，比垃圾更垃圾，至2021年2月，泰禾人壽暫停接受所有新業務，3個月後亦不再接受新保單。

保險是一門收取及儲存極多浮動資金的生意，客戶投保時的保險費，一般與索賠事件發生的時間都有不少距離，一大筆資金在這麼镸的時間差中，成為保險公司非常好的投資資金。股神巴菲特也是看中保險的浮動資金可支持他的投資事業，亦因此保險公司的資金受到保監會的嚴格監管，以免受保人需要索償時保險公司無法支付足夠賠償金。

據新聞報導，保監局委任經理接管泰禾人壽保險，原來自2019年底至2020年初，泰禾人壽以大約22億元購入母公司泰禾集團的債券相連結構性票據及投資資金。本來子公司投資母公司的投資產品，需要向保監局申請審批，以免一旦其中一方有危機，引發火燒連環船，不過結構性票據為第三方發行，繞過了既定審批程序，引發這場危機。

保監局委任經理接管泰禾人壽保險，惹來關注。﹙資料圖片﹚

喜愛車嘅朋友，對汽車引擎運作好著迷，泰禾成件事，同汽車的渦輪增壓(Turbo)引擎運作好似，就係死氣回收再谷熱引擎。泰禾人壽嘅資金就好似死氣咁，畀母公司回收提供額外的能量，保持溫度運作。不過今次苛索太多踩爆咗副引擎，母公司引擎洩氣，成部車就彎咗啦。泰禾人壽的浮動資金，對母公司來說實在是太好的補品，無奈不斷的索取，完全沒有考慮子公司的營運需求，最後不單止救不到母企，更同歸於盡。

至於泰禾人壽的未來如何？保險都係一門賭業，投保人同保險公司對賭，保險公司計算事件發生機率承保，計你條命有幾長，計你會唔會被人爆竊火災水災，試問一間攞正牌賭嘅保險公司點會唔受歡迎？如今落入清盤人手中，如果好彩執好又可以攞出嚟賣。保險公司的牌照十分罕有，要重新申請絕對唔係一件容易嘅事，所以就算所有資產清零，單單係個牌照都會賣出一個合理價錢。

香港嘅優勢，正正係我哋擁有完善嘅監管及法律制度，可以令投資者放心在香港做生意，同時亦保障消費者嘅權益，相信各大保險公司正在摩拳擦掌爭取呢一份多出嚟嘅市場份額。市場總在危險中帶來機會，希望各位藝高膽大的高手為市場帶來新氣象。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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