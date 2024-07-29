炒鬼最新落腳點　仿傚「山雞」穿梭此地　測試出入境限制｜刁佬

近日某新聞大少獲國際認證，得到國際刑警紅色通緝令追捕，作為幣圈大少呢鋪相信係佢人生巔峰。如果問刁佬，大少係咪幕後黑手，刁佬真係好難相信佢係叱咤風雲嘅幕後主謀，大少點睇都唔似葛咸城小丑呢類高智慧罪犯，視犯罪係行為藝術品，每次犯案就如發表展品一樣，要獲得舉世認同，大少曾經派錢，是一名劫貧再濟貧的羅賓漢，大少身光頸靚，點會有興趣做幕後工作。大少似唔似小丑唔重要，而家無論係金融市場或者虛擬投資圈，大家只希望努力搵錢吊住條命，總之唔需要趕，但係要快。仲邊有小丑係蝙蝠俠《暗黑騎士》嘅偉論，”All you care about is money. This city deserves a better class of criminal.” ，講真刁佬真係覺得，以前啲賊好似專業啲。

自2020年北京頒佈香港國家安全法後，有啲國家暫停咗同香港簽暑嘅逃犯移交協定，包括美國、英國、法國、德國、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、澳洲、紐西蘭、同加拿大等地，不過間唔中會見到移交兩地毒販或詐騙者，雙方達成法律共識，都可個別移交，然而政治案件就幾乎係零。大少被港府定性為詐騙及盜竊，相信如果著草到以上地方，隨時自投羅網，究竟大少去邊繼續派錢，地圖上點指兵兵，選擇就唔係剩低好多。

以往金融罪犯在港犯事，安安落落返大陸無人知無人理，攬住舊錢慢慢搣過世，君不見前「上海首富」周正毅即使在內地刑滿出獄，仍然係香港政府的通緝人物，呢位前「上海首富」大模斯樣係上海西郊花園別墅出出入入，輕鬆自在，上星期內地網民流傳周生近照，身穿LV花花裇衫、頭頂Chrome Hearts眼鏡、叼支Cohiba Siglo VI，安坐勞斯萊斯內吞雲吐霧，逍遙享受人生，一點不似有關心自己身上仍生效的香港通緝令。由於香港與內地至今仍沒有移交逃犯的協議，因此香港政府無法要求內地公安將周氏引渡返港。至於通緝令是不可為定不想為，各位讀者自行演繹。

近期刁佬都見到唔少市場活躍人士穿梭台灣，測試自己的出入境限制。（Getty）

不過世事無絕對，喺股票同埋資本運作的領域之中，中國及香港兩地的證監會簽訂監管合作備忘錄，由2023年4月開始生效實施《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，現在發行上市、跨境執法合作、中介機構管理、信息交換等領域的相關監管，兩地的證監會都有合作安排和程序。不少炒鬼現時喺香港犯事後都不敢僭逃內地，畢竟畀佢地揀「想喺香港坐監定內地坐監？」，肯定秒回識揀。因此刁佬見到個現象，如果有人在國內受到中國證監會的邀請，協助香港證監會對某市場現象作出調查，通常都可以選擇在國內，跟中國證監會協助的人員調查，或返回香港協助調查，而家大部份人都寧願主動到香港協助證監會調查。

唔想協助調查又怕坐監，仲想繼續享受大中華文化生活圈的炒鬼，只好選擇到寶島，作為香港人都深切明白原因點解，無需多講。近期刁佬都見到唔少市場活躍人士穿梭台灣，測試自己的出入境限制。刁佬諗起早前某名被控謀殺的男子，坐大飛到台灣，手戴400萬元的PP（百達翡麗，Patek Philippe），同《古惑仔》浩南哥送隻撈（勞力士）畀山雞著草去台灣，何其相似。唔經唔覺套戲距今已30年，江湖上的古惑仔們仍然做緊相同嘅事向山雞致敬。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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