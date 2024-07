炒鬼最新落腳點　仿傚「山雞」穿梭此地　測試出入境限制｜刁佬

近日某新聞大少獲國際認證,得到國際刑警紅色通緝令追捕,作為幣圈大少呢鋪相信係佢人生巔峰。如果問刁佬,大少係咪幕後黑手,刁佬真係好難相信佢係叱咤風雲嘅幕後主謀,大少點睇都唔似葛咸城小丑呢類高智慧罪犯,視犯罪係行為藝術品,每次犯案就如發表展品一樣,要獲得舉世認同,大少曾經派錢,是一名劫貧再濟貧的羅賓漢,大少身光頸靚,點會有興趣做幕後工作。大少似唔似小丑唔重要,而家無論係金融市場或者虛擬投資圈,大家只希望努力搵錢吊住條命,總之唔需要趕,但係要快。仲邊有小丑係蝙蝠俠《暗黑騎士》嘅偉論,”All you care about is money. This city deserves a better class of criminal.” ,講真刁佬真係覺得,以前啲賊好似專業啲。

自2020年北京頒佈香港國家安全法後,有啲國家暫停咗同香港簽暑嘅逃犯移交協定,包括美國、英國、法國、德國、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、澳洲、紐西蘭、同加拿大等地,不過間唔中會見到移交兩地毒販或詐騙者,雙方達成法律共識,都可個別移交,然而政治案件就幾乎係零。大少被港府定性為詐騙及盜竊,相信如果著草到以上地方,隨時自投羅網,究竟大少去邊繼續派錢,地圖上點指兵兵,選擇就唔係剩低好多。

以往金融罪犯在港犯事,安安落落返大陸無人知無人理,攬住舊錢慢慢搣過世,君不見前「上海首富」周正毅即使在內地刑滿出獄,仍然係香港政府的通緝人物,呢位前「上海首富」大模斯樣係上海西郊花園別墅出出入入,輕鬆自在,上星期內地網民流傳周生近照,身穿LV花花裇衫、頭頂Chrome Hearts眼鏡、叼支Cohiba Siglo VI,安坐勞斯萊斯內吞雲吐霧,逍遙享受人生,一點不似有關心自己身上仍生效的香港通緝令。由於香港與內地至今仍沒有移交逃犯的協議,因此香港政府無法要求內地公安將周氏引渡返港。至於通緝令是不可為定不想為,各位讀者自行演繹。

近期刁佬都見到唔少市場活躍人士穿梭台灣,測試自己的出入境限制。(Getty)

不過世事無絕對,喺股票同埋資本運作的領域之中,中國及香港兩地的證監會簽訂監管合作備忘錄,由2023年4月開始生效實施《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》,現在發行上市、跨境執法合作、中介機構管理、信息交換等領域的相關監管,兩地的證監會都有合作安排和程序。不少炒鬼現時喺香港犯事後都不敢僭逃內地,畢竟畀佢地揀「想喺香港坐監定內地坐監?」,肯定秒回識揀。因此刁佬見到個現象,如果有人在國內受到中國證監會的邀請,協助香港證監會對某市場現象作出調查,通常都可以選擇在國內,跟中國證監會協助的人員調查,或返回香港協助調查,而家大部份人都寧願主動到香港協助證監會調查。

唔想協助調查又怕坐監,仲想繼續享受大中華文化生活圈的炒鬼,只好選擇到寶島,作為香港人都深切明白原因點解,無需多講。近期刁佬都見到唔少市場活躍人士穿梭台灣,測試自己的出入境限制。刁佬諗起早前某名被控謀殺的男子,坐大飛到台灣,手戴400萬元的PP(百達翡麗,Patek Philippe),同《古惑仔》浩南哥送隻撈(勞力士)畀山雞著草去台灣,何其相似。唔經唔覺套戲距今已30年,江湖上的古惑仔們仍然做緊相同嘅事向山雞致敬。

【財經專欄】刁場奇幻錄.刁佬

簡介:遊走在中環黑白之間,自覺是個穿著西裝的古惑仔,在波詭雲譎的金融市場中,鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。