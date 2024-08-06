中銀：人才計劃來港內地人淨資產達370萬元　部份願作中長線投資

中銀香港就中高端內地居港客戶的理財需要進行研究調查，結果顯示受訪者平均淨資產為250萬元，其中可靈活調配的資產佔比為71%，當中現金或儲蓄比例為46%，配置於股票、外匯、基金及其他投資產品的比例為25%。受訪者中逾3成通過不同人才計劃來港，其淨資產更達370萬元，與整體受訪者相比高出近5成，可靈活調配的資產佔比亦接近7成，可見中高端內地居港人士將為財富管理市場注入新動力。



新資本投資者入境計劃客戶開戶資金遠超3000萬元資金要求

調查結果亦顯示，通過人才計劃來港定居並有恒常投資習慣的人士為62%，較整體受訪者多出一成；其投資取態亦較偏好分散投資，部分更願意作中長線或較高風險投資以獲取最大回報。

中銀香港個人財富及管理部副總經理劉賽麗表示，由於跨境雙向經濟往來日漸頻繁，來港定居的跨境人士愈來愈多，今年首5個月，內地居港客戶新開立賬戶數目按年上升近3成。加上特區政府推出各項人才計劃吸引專才來港，中銀客戶群漸趨年輕化、高學歷化及專業化。

劉賽麗表示，為持續引資來港，特區政府早前更推出新資本投資者入境計劃，中銀相關服務的線上線下渠道查詢量及瀏覽量已錄得超過1.2萬人次，亦已為首批客戶成功開戶，客戶包括公司董事及企業家，開戶資金遠超出計劃資產要求的3,000萬元。中銀將繼續捕捉各項人才政策帶來的業務機遇，在產品甄選、服務配套、客戶體驗等多方面進行優化，致力為客戶創造價值。