香港電訊(6823)目標價上望空間　冠絕本地公用股｜彭偉新

近期港股及全球股市均受到日圓匯價大升引發到的拆倉潮而持續下跌，雖然港股的整體跌幅不算太大，不過仍然有不少的股價受到市場投資者所拖售而由高位急跌，即使部份一向走勢較強的高息股亦未能幸免。不過，以中、長線投資角度來看，當高息股若其業績不會受到經濟週期影響，而且仍然會維持穩定的股息派送的話，股價下跌反而會是更佳的買入機會，尤其是現時市場已預期美國在今年9月會有大機率的機會減息一次，其後更有機會在今年餘下時間繼續減息多1次，因次，在美債息下跌後，高息股份只要其股價未有受到大市所拖累而跌太多的話，股息會成為吸引想收取穩定股息的投資者的買入原因，尤其是現時在本地經營電訊業務的香港電訊信託 (6823)，更有機會出現較佳的股價表現。



香港電訊信託過去幾年整體的派息相當穩定，去年共派發0.7649港元的全年股息，以現價計算的股息率有7.7厘水平，雖然市場經常擔心在本港經濟條件轉弱下，會對企業派發股息上帶來挑戰，不過，觀察到香港電訊信託在過去5年間，每年平均派發的股息金額約為0.73港元，即使以該水平作計算，平均股息率亦可以達到7.4厘，因此，在整體派息仍然穩定下，相信香港電訊信託未來的股息率仍然可以維持在7厘以上，若果美國真的能如預期在9月份開始減息，而且更有機會在本減息週期中減息2厘的話，到時令到香港電訊信託與美國國債孳息率的差距進一步拉開，相信香港電訊信託的吸引力會更大。

公司股價現時仍然有接近18%的上望空間。（資料圖片）

以現時市場對香港電訊信託的目標價中位數11.7港元作為短期目標，現價仍然較目標價低接近18%，即現時仍然有接近18%的上望空間。即使以較保守的財務模型所計算的合理價10.75港元計算，現價仍然有接近9%的上望空間。因此，在股價仍有機會作進一步上升，加上未來開始減息下，令到香港電訊信託能為投資者提供較大的息率差距作為考慮，股價仍然會有較大的上升機會。

投資者可以等股價返回9.50港元水平買入，目標價上望11.70港元，至於股價若向下跌穿9.00港元，則先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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