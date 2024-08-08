聯想集團(0992)股價回調至前升浪61.8%　短期見強力反彈｜彭偉新

近日環球股市出現明顯下跌走勢，主要是受到市場擔心美國經濟出現衰退而要大幅度減息，就最近所公佈的數據而言，即使美國的製造業PMI及非常新增職位大減，但亦未能界定美國步入衰退，特別是美國現時的失業率雖然升返4.3%，但仍然處於歷史最水平附近，技術上仍然屬於全民就業的水平，加上近日雖然見到失業率回升，主要是受到新移民求職人數回升所帶動，反而現有的就業人數未有下跌，完全不屬於出現經濟衰退時應有的數據。而近日股市因擔心美國大幅減息，與此同時日本進入加息時代，會令到日美利差交易的成本大增，所以引發大量的利差交易冚倉交易，在美股、日股及台股中科技股大跌下，亦拖累港股中的聯想集團，股價由6月底12.26港元起持續回落，更累計跌了2.95港元或24%，跌幅似乎已過多。



其實，市場自今年起一直維持看好聯想集團的整體盈利前景，尤其是在集團宣佈會推出擁有AI功能的電腦，以及市場預期換電腦週期將至，除了有助推升整體收入增長外，更有機會令到集團的毛利率及純利率回升。市場預期聯想今年全年的收入會上升至619.8億美元，按年上升9.0%，至於2025至2026財年的全年收入則更有機會升上679.9億美元，按年上升9.7%。至於每股盈利方面，今年可以達到0.11美元水平，至於2025至2026財年則會升上0.14美元，兩年的同比增長可以達到35%及32%，屬於近年以來較高水平。至於8月15日即將公佈的季度業績，每股盈利則預測只有0.019美元，主要是美股同業所公佈的季度數據不如理想，令到分析師下試聯想集團的營收目標水平。

市場預期聯想今年全年的收入會上升至619.8億美元，按年上升9.0%。（資料圖片）

不過，即使市場把聯想的前景作出向下修訂，但以18位對聯想有進行覆蓋的分析師所訂出的目標價中位數計算，仍然有12.55港元，較現價仍然有28%的上升空間，即使以9個財務模型計算出聯儲的合理價值，其平均值仍然達到11.88港元，較現價仍然有超過21%的上升空間，因此，股價已回調了過24%的聯想集團，已變得再度吸引投資者作中長線買入。

聯想集團的股價自今年2月由低位7.80港元開始見底反彈後，股價形成了一浪高於一浪後，並升破去年12月阻力位11.10港元後在12.26港元形成了雙頂走勢後持續回吐，股價在8月5日再跌至低位9.31港元後，股價剛好回調了整個前升浪總升幅的61.8%回調目標後，走勢便開始回穩及作出反彈，而9天RSI亦由30以下水平反彈重返30以上，反映出聯想集團的股價在技術上有見底的情況，雖然市場仍然對日圖繼續拆倉有疑慮，但相信在早前未有大量外資入市下，對港股的殺傷力不應該太大。投資者可以在9.70港元水平買入，上望保歷加通道頂部約11.30港元，至於股價再跌穿8月5日低位9.30的話則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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