建設銀行(0939)看好　短期受惠保歷加通道底部支持｜彭偉新

雖然建設銀行在早前大市回調下，在投資者於「中特估」被拋售下，股價由高位回調一度接近一成，令到股價一度跌至近日低位5.23港元後，走勢開始回穩，而回調的原因主要是受到資金獲利所帶動，與其基本因素未有太大的關係，相反，由於內地經濟開始回穩下，對內銀的發展會有較正面的支持，尤其中央要推動整個內房的發展，內銀的角色是不可替代的，而內銀的財政穩定亦是中央非常關注的，所以在降低整個社會的融資成本下，相信會有更多次的降存款息率，令到內銀股的息差不致收窄至出現虧損。



而多隻內銀股中，仍然以建設銀行的整體盈利前景較強，尤其是集團去年整體的營業額仍能錄得低單位數的增長，至於營業收作方面，去年全年達到3,893.7億元人民幣，按年上升1.4%。而股東淨收入為3,326.5億元人民幣，按年上升2.4%。市場預期8月底建設銀行所公佈的半年業績中，每股盈利會錄得0.32元人民幣，而全年則有機會達到1.32元人民幣，與上一年持平。建設銀行的股息率由2021年3月低位7.45厘逐步升上2022年10月時高位11.78厘後，股息率已由高位回落至近日最低位7.75厘。主要是股價大升後，股息率回落，不過，暫時仍然與其他高息股相比仍然有較高的競淨力，所以，相信不會令到投資者在現水平沽出股份。

多隻內銀股中，仍然以建設銀行的整體盈利前景較強。（資料圖片）

由於市場預期美國將會開始減息，有助令到擁有較高股息率的建設銀行成為資金追捧的誘因，現時共有18位分析師對建設銀行有進行調研，而目標價的中位數約為6.74港元，較現價仍然有23%的上望空間，即使以財務模型計算出的合理價值只有6.08港元，仍然較現價有11.5%的上望空間，因此，現價的上望空間仍然較大下，投資者仍然可以作為中、短線的部署。

建設銀行股價於去年8月由低位4.01港元開始見底回升後，便形成了一浪高於一浪走勢，更在今年5月期間升上最高位5.95港元水平後，走勢才開始出現轉弱，在一底低於一底下股價最近曾跌至5.23港元水平，剛好相等於前升浪總升幅的61.8%回調目標，而且更已返回保歷加通道底部。由於今次回調期間的9天RSI均未有失守30水平，在動力上仍然屬向好的狀況，所以，相信股價在今次回調至38.2%回調目標位後，股價會隨即反彈，投資者可以在5.40港元水平買入，上望6.00港元，至於股價若未能守在之前在38.2%回調目標水平5.20港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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