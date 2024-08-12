中海油南海覓千億方氣田　中海油田服務(2883)有機受惠｜彭偉新

中海油於今年8月7日公佈在南海陵水 36-1氣田新增探明儲量達到1,000億立方米的探明地質儲量，該氣田是全球首個海上超深水超淺層大型氣田，相信中海油將會未來幾年投入更多的資源在該氣田的開採工作，為市場提供更多清潔、穩定的能源供應。因此，相信同系的公司中海油田服務會在未來幾年有望獲得更多有關海上油田服務的合約。集團在過去一年的營業額為 441.09億元人民幣，同比上升 23.7%，另外，全年毛利為69.95 億元人民幣，同比上升 59.5%，而毛利率為 15.9%，同比上升 3.6 個百份點，帶動去年的全年的股東淨收入為 30.13億元人民幣，同比上升 27.72%。



集團今年首季度繼續受惠行業進一步擴張所帶動，第一季度的營業額為 101.48億元，同比上升 20%，不過，環比明顯下跌 30.5%，至於期內毛利為16.64 億元，同比上升 42.7%，不過，環比仍然下跌 24.9%，雖然環比下跌，但未有影響到集團的毛利率，首季毛利率為 16.4%，同比上升 2.6 個百份點。

按中央結算所公佈的數據，北水投資者在中海油田服務的持股比率自7月起進一步增加，由6月底只有21.1%增加至上周的24.41%，單計7月至今已增加了接近3.31個百份點，與今年3月股價大幅由5.40港元水平升上4月初8.25港元前一個月相似，整個2月份北水投資者的持股比率由14.03%急升上14.64%，單一個月已增加了0.61個百份點，未知股價在今次北水的持股比率急升後會否重現該段足足有52%升幅的歷史重演。

北水投資者在中海油田服務 (2883) 的持股變化。（圖1）

除了北水投資者在中海油田服務的股份中加注，連大股投資者亦持續在中海油田上加注，現時中海油田服務的機構投資者持股比率為45.79%，並於今年3月14日至今年8月9日期間的股價共錄得8.39%的跌幅，但在股價下跌期間，反而共錄得7.99 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.21 億港元，而散戶則佔當中的3.78 億港元，反映股價下跌未有令到投資者主動減磅。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.83%；而最低則跌至-10.68%，而到8月9日當日則為14.66%，反映出大戶投資者在吸引中海油田服務時非常進取。

中海油田服務於上日以 6.77 港元收市，全日上升 0.16 港元或 2.42%。集團過去5年的平均Beta值為 1.1，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 10 港元，而最低位則曾見 6.31港元，股價於過去52周累計下跌 27.59%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價計中海油田服務的股價較 50 天線低 6.72%，另外，現價亦較 200 天線低 16.06%，股價走勢已處於低位水平，有望向上返回較高的水平。

中海油田服務(02883)於今年3月15日至8月9日期間的資金流狀況。（圖2）

中海油田服務股價於今年2月時跌至最低位見6.34港元後見底反彈，並在持續反彈下，最高曾升上10.00港元後見頂，其後更拾級而下，股價持續跌返上周低位6.35港元，已完全100%回補升幅，不過9天RSI已出現了一底高於一底走勢，配合股價一底低於一底，形成了RSI牛背持走勢，相信股價可以見底反彈。若果以現水平計，以回調幅度的38.2%作為反彈目標，股價上望7.75港元，投資者可在6.80港元以下買入，上望7.75港元，至於股價一旦失守之前低位6.35港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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