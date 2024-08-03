恒生績後累瀉逾一成　7厘息難抵一大風險　專家改推呢兩隻銀行股

港銀陸續公佈中期業績，相較滙豐（0005）及渣打（2888）靚麗業績及宣布回購，恒生﹙0011﹚績後股價3日挫逾一成。有專家認為，恒生業務主要在香港，故此更容易受單一市場的經濟及樓市情況所影響，削弱其資產素質及盈利能力，增加撥備需要，進而影響派息及回購計劃，預計股價短期內將繼續尋底，或低見82元，較現價仍有9.39%潛在跌幅。



恒生股價績後3日累積跌幅逾11%，市值蒸發逾210億元。（資料圖片）

績後市值蒸發逾200億

恒生銀行上半年列帳溢利增1%至98.9億元，扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入增2%至204.3億元，當中淨利息收入增長2%至154.8億元，淨利息收益率擴闊20基點至2.29厘，非利息收入增幅則為4%。至6月底，不良貸款增84%至460億元，令不良貸款比率由2.83%增至5.32%。

面對不良貸款率大幅上升，恒生強調，香港商業房地產貸款組合仍非常穩健，當中大約三分之二都有抵押品，相信對該行財務表現影響不大。不過市場並不買賬，恒生股價自業績後連日下挫，周五﹙2日﹚收報90.5元，跌2%，成交5.7億元，由業績公佈當日起連續三日累積跌幅逾11%，市值蒸發近212億元。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，相較滙豐及渣打業務較為全球化，恒生業務主要在香港，在貸款業務方面大部分也均為本地客戶，故此當本港經濟環境轉變，零售商用舖及住宅樓市受壓，便會令資產素質轉差，或影響其盈利及派息能力，目前恒生股息率仍高達7厘。

黃瑋傑預計，恒生股價短期內將繼續尋底，或低見82元。﹙黃永俊攝﹚

撥備風險恐升溫 黃瑋傑料股價短期續尋底

恒生不良貸款大升的同時，增加撥備的幅度相對低，美銀美林發布報告表示，恒生銀行的對香港地產商的不良貸款撥備覆蓋率，由去年底的120%，至今年6月底大幅下降。該行將恒生評級由「買入」連劈兩級至「跑輸大市」，目標價降11%至91.6元。

美銀表示，如果經濟前景未如恒生管理層預算般美好，例如美國減息一再延遲，或香港經濟復甦乏力，該行資產質素會進一步惡化，屆時要增加撥備並拖累盈利表現，因而把其今明兩年盈利預測下調12%和16%。當盈利減少，累積資本能力也下降，恒生普通股權一級資本比率（CET1）已降至16.6%，如果情況持續，或阻礙持續回購股份的能力。

輝立證券董事黃瑋傑表示，此次恒生未有因不良貸款急升而大幅提升撥備，相信主要是憂慮會進一步影響業績表現，若果資產素質惡化，會有增加撥備的風險，預計其股價短期內將繼續尋底，或低見82元，中長期股價也料偏弱。

伍禮賢表示，相較以本港業務為主的本地銀行股，更看好擁有環球業務的滙豐及渣打。

專家青睞國際大行 伍禮賢推滙豐及渣打

不過，近日市況轉差，港股周五失守17000點，包括本港銀行股普遍下跌，滙豐跌3.66%至65.75元，渣打跌4.6%至72.55元。

黃瑋傑認為，本港銀行股下跌，主要由於美國最新經濟數據表現疲弱，市場對聯儲局減息預期趨增，擔憂銀行淨息差將收窄所致，建議投資者可趁低吸納基本面較強的滙豐及渣打。當中他最看好渣打，因為市賬率較其他同行為便宜，給予目標價80元，換言之較渣打周五收價仍有10.27%的潛在升幅。

伍禮賢也表示，相較以本港業務為主的本地銀行股恒生及東亞（0023），更看好擁有環球業務的滙豐及渣打，外圍息口仍偏高，外圍市場表現也較佳，會帶來支持。

他又指出，從剛公佈的中期業績可見，滙豐及渣打的非利息收入包括財富管理均有不錯增長，反映其在減息時期抵消淨利息收窄等能力較強，管理層並上調了收入等方面的指引，同時均公佈新一輪回購計劃。兩者中他最看好滙豐，因其股息率撇除特別息仍有7厘，相對渣打約3厘吸引。