瑞聲科技(2018)相信可受惠　蘋果公司傳聞明年推平價手機｜彭偉新

瑞聲科技去年的全年的營業額為 224.64億元人民幣，同比下降 3.8%，另外，期內去年全年毛利為37.97 億元人民幣，同比下跌 11.1%，毛利明顯倒退 11.1%的原因，主要是受到營業額減少3.8 %，完全抵銷了營收成本減少2.1 %帶來的正面作用，更令到上個年度的毛利率為 16.9%，同比下降 1.4 個百份點。市場預期即將公佈的上半年業績仍然會繼續偏弱，半年營業額為57.5億，每股盈利為0.15港元，較去年同期仍然大幅下跌，主要是主要客戶在整體手機的出貨量及市佔比率下降所導致。不過，隨著主要客戶在今年會推出AI手機，令到產品的單價有明顯提升，有望對下半年的業績帶來更大的利好作用。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 101.5%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 27.1%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 26.79%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 33.92%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 39 倍，市場給予集團的預測市盈率為 16.7 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.45倍，而市賬率則為 1.28 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 1.36 倍，企業價值對收入為 1.51 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 7.37 倍。

公司現價則較 200 天線高出 11.21%，反映出股價現水平經過中短期回調後，有望已見底部反彈。（資料圖片）

瑞聲科技過去一年的派息比率為 18%，而集團上個財年已派發 0.1港元 元的追蹤年股息，相等於 0.39 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.1 港元，相等於 0.39 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率2.01 厘為低。

瑞聲科技於上個交易日以 26.1 港元收市，全日上升 0.7 港元或 2.75%。集團過去5年的平均Beta值為 1.42，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 34.6 港元，而最低位則曾見 12.86港元，股價於過去52周累計上升 51.73%，股價表現跑贏恒生指數及科技指數，以現價 26.1 港元計，瑞聲科技的股價較 50 天線低 10.53%，不過，現價則較 200 天線高出 11.21%，反映出股價現水平經過中短期回調後，有望已見底部反彈。

瑞聲股價於2022年10月曾跌至低位見11.10港元後見底回升，而且在股價反覆波動下，逐步升上今年7月11日高位見34.60港元後見頂，股價持續回落下，最低跌至上周8月6日低位見24.40港元後開始反彈，令到股價剛好企穩在整個自2022年底開始形成的升浪總升幅的38.2%回調目標，而且在近日反彈中，股價已帶動9天RSI升返30以上水平，預期股價已經見底回升，投資者可以在短期內見股價反彈上保歷加通道的中軸線28.52港元，至於中線股價有望重返34.60港元水平，至於股價一旦失守22.80港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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