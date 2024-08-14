舜宇光學(2382)股價技術見底　可再試前頂部阻力｜彭偉新

市場預期今年將會有多個手機品牌將會推出新產品，除了會有人工智能元素外，更有三摺手機，令到市場出現新一輪的換機潮，對於手機設備股帶來新一輪的推動，令到多家手機設備股近來的業績出現明顯的改善，而市場相信在手機設備股中，舜宇光學的受惠亦會較為明顯，主要是其手機鏡頭及鏡頭模組會繼續受惠整體手機出貨量升的正面支持，另外，汽車的車載鏡頭亦受惠內地整體汽車交付回升的支持，令到整體營運數據有望可以繼續得到改善。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 85.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 29.1%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 18.95%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 46.89%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 39.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 22.2 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.58倍，而市賬率則為 1.93 倍。

舜宇光學科技(02382)於今年3月19日至8月13日期間的資金流狀況。（圖1）

舜宇光學科技的機構投資者持股比率為26.03%，股價於今年3月18日至今年8月13日期間的股價共錄得21.17%的跌幅，主要反映市場對整體行業前景然抱有不確定性，尤其是港股整體升勢未能持續，令到舜宇光學的股價走勢一直未能向上突破53港元的力。而在同一期間，共錄得21.99 億港元的資金流入舜宇光學中，當中大戶佔其中的21.53 億港元，而散戶則佔當中的0.45 億港元，反映大戶投資者是主動買入股份的主要動力。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.55%；而最低則跌至-8.01%，不過，近期未有明顯的方向，而到8月13日當日則只有0.8%。不過，只要股價能在短期內成功作出突破，並再度升破20天線阻力，預期可以再吸引資金重返下，推動股價挑戰之前的阻力。

舜宇光學股價於去年11月至12月期間曾三次升上75.50港元以上水平，不過，股價未能作出突破，並在股價出現回落下失守20天線支持，其後股價開始形成了一浪低於一浪走勢後，最低曾在今年4月時跌至最低位見33.3港元後形成見底，尤其在股價形成一浪低於一浪走勢下，9天RSI反而以一底高於一底出現背馳走勢，股價其後開始見底反彈，更兩度升抵53港元水平，不過，股價見明回調，更在上周跌返低位見38.95港元，但幸好是9天RSI未有明顯失守30水平並作出反彈，反映下跌的壓力仍然有限。只要股價能向上突破20天線阻力，相信股價可以繼續作出反彈，並以保歷加通道頂部作為反彈目標。投資者可以先在44港元買入，首個目標上望50港元，若能成功企穩，更有機會上試之前的頂部港元。至於股價若一旦回落，並失守40港元則宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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