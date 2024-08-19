日本7-11母企股權或變天　OK便利店母公司加國ACT提出收購

7-11便利店母企、在日本上市的Seven & i Holdings確認，已收到OK便利店（Circle K）母公司加拿大Alimentation Couche-Tard (ACT) 提出初步建議，以收購Seven & i 所有已發行股份的。如收購成功，兩巨企將合併成為擁有約10萬間便利店的大型營運商；Seven & i股價今日（19日）飆升22.7%。



日本7-11母企獲加國同業洽購，惟仍屬初期階段。﹙資料圖片﹚

據日媒及《彭博》報道，Seven & i Holdings董事局主席Stephen Hayes Dacus領頭，已成立特別委員會，負責審議有關提案。另外，《日本經濟新聞》指出，倘有關交易成事，將是有史以來最大規模的海外公司收購日本企業的交易。

受消息帶動，Seven & i今日股價急升，飆逾22.7%或400日圓，收報2,161日圓，市值約4.5萬億日圓，相當約307億美元。

提出收購日本Seven & i 的加拿大ACT，旗下持有本港OK便利店。（黃學潤攝）

Alimentation Couche Tard (ACT) 為加拿大跨國公司， 專門從事便利商店的經營，擁有OK便利店、Mac's便利店及Statoil Fuel & Retail連鎖加油站，在全球有1萬多間分店。ACT在2000年向香港馮氏集團收購旗下利亞零售集團於香港的335家OK便利店，收購價接近28億港元。

Seven & i 乃日本零售巨企，旗下的7-11便利店在全球有85,800間，當中日本佔.22,800間，香港7-11便利店由該公司授權香港牛奶公司成立；香港人熟悉的SOGO、西武百貨及伊藤洋華堂等公司，也是該公司子公司。