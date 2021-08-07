便利店美食｜日本7-11五款必吃甜品　價格親民和式洋式新款式都有

一間店就囊括各種食品到日用雜貨的便利商店，是現代人生活中萬不可缺重要角色之一。而日本的便利店也時常推出自家限定的特殊商品，其中由便利店自己研發推出的「便利店甜點」既平價又兼具高品質，時常為人所津津樂道，因此也非常受到日本當地或是外國顧客的歡迎。



日本便利店龍頭之一的7-11推出許多不同的商品，而愛好便利店甜點的小編這次精選了5款來為大家詳細介紹，包含充滿日本當地風味的日式甜品及最新流行的時髦甜點等等，一起來看看！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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日本7-11甜點一定要嚐鮮一下！

日本的便利店甜點現在經常是各間便利店吸引顧客前來的主力戰場，包含這次介紹的7-11及其他間日本便利店的商品汰換率都很快，還有不少隨著季節更迭推出的季節新商品可以嚐鮮。下次到日本旅遊回飯店之前不妨順道至便利商店內逛逛，挑幾款便利店甜點帶回房間慢慢享用吧！

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【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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