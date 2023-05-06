甜品食譜｜日本7-11推超簡單鹽味牛奶布丁！3分鐘零失敗一試就得

日本7-11便利店近日在社交平台，發佈了篇超簡單的鹽味牛奶布丁食譜，材料只須5樣簡單材料，要動手做的製作過程不超過3分鐘！記者實測一次便成功，味道香甜美味，鹽味更成功突顯出牛奶香！



日本7-11便利店發佈的鹽味牛奶布丁食譜（圖片資料：日本7-11便利店社交平台截圖）

傳統布甸有蛋有奶

布丁（布甸）有多種，傳統的有焦糖布甸，不但需要煮焦糖，還需要用熱鍋去煮，把雞蛋和牛奶、鮮忌廉等混合，同時還要做好火候的控制，火不能太強亦不可太弱，要恰到好處地煮到冒小泡泡，不可煮到沸騰。把混合液進行攪拌時也有講究，若速度過快，混合液會濺出浪費，若太慢蛋液就會變熟，無法完成布甸。

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免煮免焗省時香甜 不用3分鐘

這次介紹的鹽味牛奶布甸，不像傳統焦糖布甸，因為沒蛋，因此不必擔心雞蛋是否熟透，故毋須煮或焗，只須微波爐加熱一分鐘，把魚膠粉加熱溶化則可。另外鹽味牛奶布甸主要材料有魚膠粉和牛奶，其餘的糖、水、鹽都可在家中找到，相當簡單，而且要動手製作的時間不超過3分鐘。再者鹽味牛奶布甸的成品香滑，更有滿滿的牛奶香！絕對不亞於傳統焦糖布甸。

按圖看鹽味牛奶布甸製作過程：

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材料：鹽少許、牛奶500毫升、糖6湯匙、魚膠粉10克、水6湯匙

小秘訣：記得選用可溶於水的魚膠粉，方可更順利完成布甸！

資料：日本7-11便利店