東亞銀行︰不會因抵押品價格跌call loan　為物業投資貸款增撥備

銀行call loan引起社會廣泛關注，東亞銀行﹙0023﹚聯席行政總裁李民橋表示，該行的貸款政策及其他要求等一直沒有改變過，對於金管局發出的不應單純因為抵押品價格下跌而call loan 指引，都會跟隨及跟足。

李民橋又稱，目前看不到香港包括中小企貸款有轉差跡象，相信撥備已足夠，未看到有大幅提升的需要。當然，也不排除會再出現遇困難企業，但會尋求達致雙贏的建議。

李民橋稱，目前看不到香港包括中小企貸款有轉差跡象。﹙陳葦慈攝﹚

計劃加快回購

東亞銀行上半年由於抵押品價值下跌，已為若干香港地產商的貸款作出撥備。李民橋透露，這主要涉及個別香港物業投資者，由於涉及金額較大，在高息環境下遭遇困難，該行沒有要求其提升抵押品價格等call loan，而是容許延期還款，但其仍有困難，故此需要下調評級，進行個別處理。

展望下半年，李民橋表示，香港市場的貸款需求預計仍將疲軟，而在高息環境下，不少客戶選擇提早還款。

股東回饋方面，中期派息率已提升至45%，並計劃會加快回購。

李民斌稱，內地商業房地產繼續是影響資產素質的主因。﹙陳葦慈攝﹚

內房風險敞口已回落至420億元

市場預計美股9月啟動首次減息，他預計，港息跟隨調整的幅度及速度，均將落後於美國，但鑑於利率將會維持於較高水平一段時間，料淨息差得以大致維持，利息收入較上半年不會有太大影響。

內房方面，另一位聯席行政總裁李民斌表示，目前相關貸款的風險敞口已回落至420億元，下半年會視乎市場情況來決定是否需增撥備。內地商業房地產繼續是影響資產素質的主因，佔貸款損失撥備約52%，6月尾不良貸款率較去年尾略回落至2.62%。