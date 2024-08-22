彭博：Pure Fitness中環店涉拖欠1270萬租金　遭業主冠君入稟追討

據《彭博》引述法庭文件，指連鎖健身中心Pure Fitness因拖欠租金，被業主提出民事索償，涉及款項達1,270萬元，當中並不包括利息。



報道指，Pure Fitness因拖欠工銀大廈及冠君大廈的租金和管理費而被起訴，Pure Group向《彭博》稱，過去幾個月一直與業主進行討論，在這個充滿挑戰的經濟週期中推動租金檢討，當中大多數業主均理解及支持，但在特殊情況下部分房東尚未完成（檢討）。

Pure Group：不影響其分支機構正常服務和運營

Pure Group稱，此事不會影響其分支機構的正常服務和運營，鑑於正在進行的法律訴訟，不宜進一步發表評論。 至於業主冠君產業信託未有回覆《彭博》查詢。

Pure Group於2002年在港成立，當時是一家瑜珈工作室，根據其網站，目前在全球擁有 42家店。分析認為，訴訟或引發業主對租戶潛在流動性風險的擔憂，並有可能降低租金收取率。目前Pure Fitness亦在希慎興業（0014）新世界發展（0017）新地（0016）及太古地產（1972）等集團擁有的物業內經營健身房。