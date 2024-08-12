銀行業界料政府零售債9月尾推出　金管局已徵詢準備情況

財政司司長陳茂波今年2月在新一份《財政預算案》透露，政府計劃本個財年發行700億元零售債券，推動普惠金融，包括500億元銀色債券、200億元綠色及基建債券。



有本地媒體報道，金管局近日透過電郵向零售銀行界發問卷調查，了解業界就政府發行零售債券的營運準備，以及在惡劣天氣下維持正常交易安排，銀行系統支援能否確保交收暢順。銀行需在上周回覆金管局的問卷，按照以往做法，估計當局徵詢配售行運作準備後，距離零售債券實際推售日子不會太遠，業界預料新一批零售債最快9月下旬登場，惟一切以政府公布為準。

今個財年料發700億元零售債包括銀債及綠債

報道指出，是次問卷未提及銀色或綠色債券的發售日期、發售先後次序等資料，金管局僅問及假若銀色債券和綠色債券同步發行，銀行營運系統能否配合。至於政府最終像以往一樣分先後發售兩批債券，抑或同步出台，調查內容沒進一步詳述。消息稱，若各方條件配合，政府期望可於短時間內推出零售債券。

美國聯儲局9月啟動下調利率高唱入雲，近期港元拆息（HIBOR）、定期存款息率及外滙基金債券孳息率逐步向下，銀行界相信，銀色及綠色兩批債券今年的保證息率肯定低過去年水平，但政府零售債券含補貼成份，所以息率預計仍有吸引力。

去年政府發售第八批銀債，保證年息率達5厘，共吸引32.4萬人認購，認購金額717億元，最終發行額550億元，每人最多可獲23手。至於去年發售的第二批綠債，保證年息率為4.75厘，合共32.1萬人認購，申購金總額超過300億元，最終發行200億元，每人最多獲分配9手。