梁錦松搞教育談金錢觀　「錢好重要，但難長期帶來快樂」｜溫多娜

前財政司司長梁錦松瓣數多多，他除了在深圳大搞港資「和睦家醫院」外，溫多娜八到，他亦對教育相當有熱誠。梁錦松日前就以所羅門教育董事長兼聯合創始人身份，邀請100名來自不同學校的中四至中六學生，參與為期三天的財商領袖計劃。



而上周五（23日）佢又特別設下一場以主題為「共享富裕(Richness for All)」酒會及晚宴。嗱，梁錦松在商界人脈廣，就人所皆知，所以活動更邀請了金管局、港交所、賽馬會、各大商業機構等近200名領袖到場。



前財爺梁錦松話，其實宴會本身也是一個學習環節，可以讓高中生提早「開眼界」，體驗真實商業環境，令學生提早拓闊圈子。除了令他們認識社會各界別不同人士，更有機會聆聽社會領袖及管理層的人生及工作經歷，親身感受商界晚宴的實況。

前財政司司長梁錦松瓣數多多，近期為高中生搞財商領袖計劃。

梁錦松借赫茨伯格雙因素理論 談自身理財觀念

佢在晚宴上，又借用美國行為科學家赫茨伯格的雙因素理論，大談自身理財觀念。梁錦松指，要對金錢有正確價值觀、理財觀及實用理財技巧，「錢很重要，人不能缺錢，但錢不會為你長期帶來快樂，雙因素理論提到的清潔因素(Hygiene factors)，你第一次將污糟枱抹乾淨，見到枱面清潔簇新，你感覺好開心，第二、三日再抹，快感會漸消失，金錢就是一個清潔因素，所以需要另一個叫激勵因素(Motivational Factors)。」

咦，溫多娜才疏學淺，其實點為之激勵因素呢？前財爺就話，原來快樂主要源自四方面，分別就係助人為樂、樂於學習、獲得認同，同埋建立良好的人際關係。梁錦松又寄語，「我希望學生長大後，有能力管理自己的財務，亦有情商來應對生活中的挑戰，更有道德基礎，來做出有利於社區的決定。」

陳翊庭籲學生把握綠色轉型趨勢。

陳翊庭籲學生把握綠色轉型趨勢

而晚宴上，港交所（0388）CEO陳翊庭就分享，對金融界未來趨勢的看法。她憶述自己高中時是上世紀80年代，香港是亞洲四小龍之一，處於工業時代。香港於90年代進入服務業，當中包括金融服務。她直言世界變得好快，轉變會帶來不確定性，但也有發展機會。

「現在金融界有兩個大趨勢，其一是創新科技，全球的獨角獸（即估值10億美元或以上的初創企業）不斷誕生，中國是全球擁有第二多獨角獸的地方。第二個大趨勢是可持續發展及綠色轉型。」

陳翊庭稱，最近去過一場以綠色轉型為主題的分享會，當時蘋果公司行政總裁Tim Cook指，該公司的目標是2030年全線產品都做到零碳排放，而2024年終於生產了第一隻零碳排放的Apple Watch，且因生產鏈在中國才做到。佢又話，「在好奇心驅使下，我找同事搜羅該公司的供應商，發現很多都可以在港股上市的。在未來的日子裏，綠色轉型將是大趨勢。」