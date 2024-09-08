Pure Fitness中環店欠租遭入稟　拖租可威脅業主定太天真？｜刁佬

冠君產業信託(2778)旗下CP(SH) Limited入稟高等法院指Pure Fitness中環分店違反租約，要求法庭下令PURE連本帶利還款逾1,358.6萬元，法庭文件揭發Pure Fitness中環分店，原來自今年4月起欠交租金及管理費等費用，平均計每個月要交270萬租。

冠君產業信託被租戶欠租都唔係第一次，上一次同醫思健康(2138)合力演出以股代租，當時股神股聖股俠合力發功，加埋投資公關齊心合力吹奏，最後成功炒起股價，叫做有交代。不過冠君有冇趁機會賣出股票賺錢收番啲租就不得而知啦。不過呢個案例都算是中環的經典範例。可惜今次Pure Fitness唔係上市公司，股票唔值錢，以股代租就難以重演。

市場傳聞，其實Pure Fitness的苦業主其實不止冠君一位，金鐘英資大地主同樣受Pure Fitness欠租之苦，有內部人士話Pure Fitness老闆，想以拖租威脅大地主減租，不過據探子回報大地主寸步不讓。

大家不要覺得地主寸步不讓不近人情，老實講如果Pure Fitness盤生意仲睇得到有起色，叫業主稍稍同你一齊捱，渡過難關真係冇乜所謂，反正咁大地方，趕走咗Pure 都唔係即刻做得返出去。但如果睇唔到未來，咁就難攪啦，地主啲夥計都係打工嘅，老闆問一聲係咪減咗租以前欠落的錢就追到，除非生意模式改變又或者市場突然間都重大調整，如果唔係個報告你話點樣講，就算減租畀你條數都係越拖越大，倒不如盡早解決，早死早投胎。

如果刁佬係英資大地主的財務顧問，真係叫佢快啲清Pure Fitness盤算數，搵執達吏扣起啲機，封咗個場，轉手畀人做，地主仲有啲渣拿，攞返些少欠租。否則再繼續拖落去，隨時會total loss。

男嘅健身為操大隻，女嘅為保持優美線條，大家健身做運動，出力流汗都係為咗變靚啲健康啲，總之就成個人陽光健康又大方。刁佬係一個算死草嘅中佬，去GYM要比千幾兩千蚊一個月，當然希望又近又方便，最好更可以令雙眼健康啲啦。

Pure Fitness中環分店違反租約，遭入稟。（資料圖片/張浩維攝）

根據年輕金融才俊滙報，時下年輕人都唔再喜歡限時限刻跟死一間Gym，鍾意周圍去，聽講而家最受歡迎嘅係24/7健身室，可以無論咩鐘數都做gym，仲要無人sell你上堂買套票，耳根清淨不知幾好。Pure現時的生意模式的確面對很大挑戰。

其實 Pure 一開始以瑜珈館起家，瑜伽館唔使太多裝修，只要有瑜伽蓆同埋一個吸引人氣嘅老師就可以，所以基本投入相對比較少，而且因為同學嘅凝聚力加上老師嘅吸引力，地點好多時都未必係開館嘅首要考慮，變相租金就好大嘅議價空間。不過Pure 就由瑜伽館進化成健身室，呢個進化真係一闊三大，去到gym無返咁上下嘅健身器材一定俾人投訴，時下嘅帶氧運動健身機器每件起碼都兩三萬，加上機器體積唔細，每件佔地不少，攪到健身室無返一萬幾千呎，都唔見得人，更莫講話收會員。

而家目標客戶群仲要係高端中產及白領，地點要近佢哋Office，又要有更衣室同沖涼嘅地方，有啲仲巴閉有桑拿。呢個咁嘅設計梗係正啦，不過自然要負擔沉重嘅租金，計埋燈油火蠟同埋人工，條數實在太襟計。刁佬粗略估計無返三四百萬一個月根本支持唔到開銷，就算每個會員每個月俾兩千蚊你，都要2,000個會員先至可以收支平衡。

其實近年新建屋苑大多數有會所健身室，時下更流行街頭健身。睇嚟除非地主大發慈悲，將一啲死埸俾你做健身，否則寫字樓地段嘅健身室只能夠比甲級價錢先可以入會。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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