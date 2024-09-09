新意網(1686)全面推進高質量數據中心　迎投資收成期｜彭偉新

新意網集團剛公佈2023/24年財政年度的業績，公司股東應佔溢利平穩，維持在9.07億港元，參考主要財務數據，包括營業額、EBITDA及經營業務所得的現金淨額均錄得8%至14%的增長，反映出集團的經營情況維持良好，流動性充足，財務狀况良好。營運上，新落成數據中心逐步進入營運階段，帶來可觀收入，而新數據中心對集團收入增長的貢獻逐步增大，在23/24財年佔比接近60%，成爲未來收入增長主要動力，推動公司進入新的發展階段。



過去一年，全球已進入人工智能年代，人工智能的訓練、5G網絡普及化，以及更多的雲計算的投入，能提供超大負荷兼且穩定性高的電力供應及數據傳輸網絡服務，已經是現時新一代數據中心的最基本條件。對此，新意網看似已為上述發展做好準備，於過往幾年增加資本開支，包括於2022/23年度及2023/24年度投入資本開支分別達到19.40億及29.65億港元，積極發展MEGA IDC第一期，以及MEGA Gateway項目，令到集團現時的數據中心總樓面面積由2021/22年度的150萬平方呎增加至2023/24年度的230萬平方呎，兩年累計增加超過53%；另外，已到位的IT負載能力，亦由2021/22年的78 MW，大幅增加29%至101 MW。新落成的MEGA IDC已租出30%，另外有超過65%的樓面面積已收到來自領先雲端服務供應商及銀行的強烈興趣，可見過去資本投入已見成效。

現時國際市場及內地科企在人工智能的領域上的算力投入如雨後春筍出現爆發性的增長，集團亦可以因應市場的需要對MEGA IDC 第二及第三期的投資作出調整，加上集團現有的樓面面積及IT負載能力，以及未來的擴展能力，足以滿足超大規模客戶群對高連接能力及高電力密度之需要。特別是生成式人工智能應用日趨普及，自2023年初起，旗下主要數據中心的雲服務客戶在用電量已出現了一倍以上的按年增長，相信AI的廣泛應用將會進一步增加對可靠性高的數據中心的需求，因此，集團未來的整體業務增長預期可以有爆發性的高速增長。

集團表示，由於過去幾年所投入的資本投資已覆蓋未來的主要資本開支，而餘下資本開支將集中在數據中心內與客戶相關的基礎設施裝備上，因此未來幾年在資本投資規模將會逐步按10至20%的幅度減少。筆者相信集團未來幾年的總現金流將會有明顯的向好，有助集團提高未來的派息比率，或會逐由過去兩年的50%回升到2019/20年至2021/22年期間超過9成的派息比率，令到新意網再度成為偏好收高息的投資者之選擇。

新意網集團 (1686) 股價技術走勢圖。（圖1）

現時，市場上共有6位分析師對新意網有覆蓋調研，而目標價的平均值約為4.22港元，以現價計算的潛在上升空間達到25%。至於利用14個財務模型去計算新意網的合理價值，則由2.15港元至4.77港元不等，現價最大折讓近3成。基於集團在MEGA IDC的投資，以及未來的擴展計劃，在行業上所帶來的優勢及增長空間龐大，相信新意網的合理價值應該在4.22港元至4.77港元之間。

走勢上，新意網的股價由今年4月跌至2.41港元的低位開始反彈，20天線已於7月成功升破50天線及100天線所形成的兩個黃金交叉走勢，已確認了股價正式見底並返回較長的上升走勢中。若果以新意網由2021年7月高位8.73港元開始形成的跌浪總跌幅按黃金比率38.2%作為反彈目標水平，股價有望以4.82港元作為技術目標位(見圖1)，投資者可以在3.35港元水平買入作中線部署，上望4.80港元，只要股價未有跌穿20天線支持，暫時毋須進行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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