買美減息推高債價　南方美國國債20(3433)可作另類投資｜彭偉新

近日美國新公佈的經濟數據仍然向淡，尤其是8月份的就業數據中，非農新增職位數值仍然低於市場預期外，連7月份的數據亦繼續作出回調，反映出美國的經濟動力或會出現進正的回調，主要是美國經濟增長主要仍然依靠消費增長所推動，一旦美國的整體就業市場轉弱，市場便用看淡美國經濟而令到資金轉至其他資產進行避險，而近日市場的資金開始轉而減向反向的股市產品之中，令到反彈的ETF、熊證及PUT輪成為了市場較多投資者所偏好的投資工具，不過，當中亦見部份資金開始留意到與美國國債相關的投資產品。

有不少的投資者由於未有接觸過債券市場，對債券投資產品會有誤解，包括認為債券產品是很專業的投資者才會懂如何買賣；又或者買賣債券投資產品會涉及龐大的資金，每單交易均要涉及幾百萬美元；有部份投資者又甚至認為，債券價格的波動性非常低，買進後可能要持有至到期日才可以套現。而這些的誤解往往會令到投資者不願意去了解債券相關的投資工具，錯失了在股市回調下可以選擇的另一投資途徑。

其實，債券投資與股市投資也有一些可以跟蹤的常規，就是當經濟偏弱時，美國聯儲局便有作出減息的需要，如果真的進行減息，新發行的債券便會以較低的債息率支付以後每期的利息，因此，已發行的債券因為仍然按照原先較高的債息作支付每期利息，因此會較為值錢，令到原有已發行的債券會有更多人去追捧，所以債價便會上升，就是近期市場為什麼會把債券價格推高的主要原因。相反，若果市場原本認為聯儲局將會減息，股價上升後突然發現聯儲局減息的機會下降，便會令到債價下跌。所以，投資者可以判斷聯儲局未來的減息機會，便可以去預測未來的債價方向。

經濟前景不確定性，或將繼續推低美債收益率。（Reuters）

如果以近日的美國經濟數據方向來看，美國在未來進入減息的機會仍然遠遠高於加息機會，即是說債券價格未來上升的機會會高於下跌的機會，所以，投資者只要持有債券一段時間，只要美國進入減息週期的預期不變，債券價格上升只是遲早及多少的問題。因此，投資者買入債券產品的贏面仍然會非常高。至於要買什麼年期到期的債券，又或者會否買入了一些流通性低的債券？這個問題可以用債券的ETF作為解決的工具。

上市編號 3433 的方美國國債20年+指數 ETF，正好是投資者的最好選擇，首先，該ETF 所購買的是用作追踪富時美國國債20年+指數表現的交易所上市基金，即是相等於追踪一籃子到期期限大於或等於20年的美國國債的價格表現，由於美國國債被市場定性為最低風險的投資產品，因此，當股市走勢近日出現較明顯的回調壓力下，資金轉而流向債券產品時，該交易所買賣基金作為避險資產，又或者博債價仍然有進一步上升空間的機會，相信是最合適不過的投資。尤其是恒生指數由近反彈的最位18202點回調至昨日上午的低見17,088點，已回調了接近6.12%，而同期的南方美國國債20 (3433)則在同期上升了接近2%，即兩者的回報差距可以超過8%。

當然，南方美國國債20年+ (3433) 始終是一種以債券指數為基礎產品的衍生工具，如果各位讀者對於該產品有興趣，又或者想進一步了解產品的特性的話，可以向專業人士查詢，又或者登上南方東英的網站索取更多的資料。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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