一帶一路峰會　千年絲路新經濟　說好中港故事｜知薇

9月11-12日一連兩日，第九屆一帶一路高峰論壇在會展舉辦，聲勢浩大地吸引了6,000位與會者、100多個代表團和38家央企，還促成了25份合作國家地區間的合作備忘錄，創歷史新高，可謂成績斐然。

知薇參加這次峰會，最大的收獲還是主持和嘉賓分享的妙語金句和獨特洞見，令此次峰會在格局視野上都極具水準。

其中，恒隆集團董事長陳啟宗Ronnie Chan得到不少關注和贊美，被稱為「最好的moderator」。陳生一開口就欲揚先抑說：「不少人說一帶一路是2013年開始，我不同意！因為絲路早在兩千多年前就開始了。」這一句已贏得滿堂喝彩，把嘉賓和觀眾都帶到完全不同的文化歷史層面，進入討論。

在Ronnie親切自然的拋磚引玉下，來自中東的代表，分享了他們那古時預言家的話：「如果你想學習，一定要向中國學。」，更有來自巴林的嘉賓附和。

Ronnie聽罷先謙虛了一下，說是中國向世界學習，接著引據，說在絲路有重要地位的西安，古時就有語言學校，教中國商人外國語言，輔助他們促成溝通和達成交易。這樣博古通今的闡述，著實呼應主題，且令人印象深刻。

輪到港交所CEO陳翊庭Bonnie Chan發言，她就充分展現出法律出身的幹凈利落、直擊主題。強調港交所是一帶一路上的重要「基礎設施」，而港交所的平台十分開放，目的是讓全世界的資金都可以流通投資。其中Stock Connect令上市公司可以接觸到內地的資金，而全球的資金也可以通過它接觸內地的上市公司。Bonnie重申，香港就是這內外互通的超級聯系人，更棒的是一帶一路國家地區之前重視的是眾贏(collective success)，而非獨贏。

之後，Ronnie問外國嘉賓是否知道無錫，見眾人一臉問號，他才分享說無錫是中國GDP最高的城市，而且有許多中國第一和世界領先的技術和企業，並追論說如果一個各位沒過的城市都如此成功且資源豐富，一帶一路上的機會到底有多少還等待各位發掘和投資呢？

陳生的結語也很精彩，他說：「我們需要的只是更多的B2B和P2P(即商對商、人對人的互通）。」知薇心想，的確，當商業繁榮興盛、人力溝通順暢時，還有什麼值得擔心呢。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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