與上司關係之迷思　師徒、主僕、平行宇宙、抑或合作夥伴？｜知薇

每篇文章落筆之前，知薇都會想想最近有何特別有靈感的人事文，值得寫出來分享。往往想得太努力，會擔心話題會否低B、無聊、甚至cliche等，因此極少寫在自身認知已祛魅和稀鬆平常的話題。

有趣的是，在「上有老下有小」的職場空間裏，時常發現我已認定和身體力行的道理，去到別人那裏，並不一定那麽簡單明了，甚至還在上下求索迷茫中。才知道，若我願寫出來，哪怕只有一個人偶讀略有收獲，也值得了。

今天聊的就是作為下屬的人，與上司關係的把握。

1. 師徒關系：初入職場的新鮮人，很容易帶著學生心態，把直屬上司當師父，覺得自己跟在他後面虛心求教就萬事大吉了。知薇只能說，要看你手氣如何。運氣好，碰到誨人不倦的上司，那就一拍即合；若運氣一般甚至差，整天問問題，只會煩死一個心智正常、人品無暇上司。殘酷的職場真相就是，沒有人有義務教你。自學、和同輩和「輕前輩」學、開始任務前多確認、做錯了被老板罵，都是更有效的學習方法。

2. 主僕關系：進入職場一段時間後，被老板「照肺」多了以後，許多人又輕易丟了好學進步的精神，進入另一種自暴自棄、逆來順受的狀態。他可能會在自信連續受打擊之下，覺得只要「乖乖聽話搖尾巴」，上司就會信任提攜自己了。這無異於陷入了另一種無效甚至有害的極端，上司對這種員工，會很自然喚醒人性之暗，把臟活累活甚至會背鍋的事，統統扔給你這個自甘墮落做垃圾桶的人，而這一切並不會帶來升職加薪，因為你自降身價，就很難贏得他人的尊重。

3. 平行宇宙：你墮落了一段時間後，覺得自己好傻好天真，一腔熱血卻被人輕視濫用，誤將自己明珠暗投。於是，矯枉過正的你，在沒敢沒能不想用腳投票之下，覺得從此與上司井水不犯河水就好了。你準時上班，盡量準時下班，見到上司就靜靜避開，省的面對面不知道說啥，一來二去，你與老板活成了平行宇宙中用不相遇的行星。以為做到事情、交到功課，就能平平安安、按部就班，只怕因為一廂情願和溝通不足，很難把事情做在點子上。

4. 合作夥伴：無論新人舊人，因為每個個體的能力見識和視野的不同，都可以put different things on the table（能提供不同的價值）。在這個基礎上，你可以相信，你與上司最健康長久且互惠互利的關系定位，是合作夥伴。事業早期，或許你專業能力還稚嫩，但勝在夠體力搏殺、能厚皮拿信息、有新鮮視角知識，與上司形成完美互補。事業中期，專業能力和人脈都上升了的你，可以成為上司可信的左右手，前後左右一腳踢。事業鼎盛期，你在上司信任和支持下，再升升職、上上位，就一起拿資源打天下了。

說到此，知薇不得不重申，世上絕大部分的關系（或許可以撇除親子關系），都離不開價值的交換，你幫我，我幫你，你撐我，我撐你，才能長長久久。就算是以無條件的愛為基調的親子關系，若有自然良性的價值交換，也會更甜蜜幸福。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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