與上司關係之迷思　師徒、主僕、平行宇宙、抑或合作夥伴？｜知薇

每篇文章落筆之前,知薇都會想想最近有何特別有靈感的人事文,值得寫出來分享。往往想得太努力,會擔心話題會否低B、無聊、甚至cliche等,因此極少寫在自身認知已祛魅和稀鬆平常的話題。

有趣的是,在「上有老下有小」的職場空間裏,時常發現我已認定和身體力行的道理,去到別人那裏,並不一定那麽簡單明了,甚至還在上下求索迷茫中。才知道,若我願寫出來,哪怕只有一個人偶讀略有收獲,也值得了。

今天聊的就是作為下屬的人,與上司關係的把握。

1. 師徒關系:初入職場的新鮮人,很容易帶著學生心態,把直屬上司當師父,覺得自己跟在他後面虛心求教就萬事大吉了。知薇只能說,要看你手氣如何。運氣好,碰到誨人不倦的上司,那就一拍即合;若運氣一般甚至差,整天問問題,只會煩死一個心智正常、人品無暇上司。殘酷的職場真相就是,沒有人有義務教你。自學、和同輩和「輕前輩」學、開始任務前多確認、做錯了被老板罵,都是更有效的學習方法。

2. 主僕關系:進入職場一段時間後,被老板「照肺」多了以後,許多人又輕易丟了好學進步的精神,進入另一種自暴自棄、逆來順受的狀態。他可能會在自信連續受打擊之下,覺得只要「乖乖聽話搖尾巴」,上司就會信任提攜自己了。這無異於陷入了另一種無效甚至有害的極端,上司對這種員工,會很自然喚醒人性之暗,把臟活累活甚至會背鍋的事,統統扔給你這個自甘墮落做垃圾桶的人,而這一切並不會帶來升職加薪,因為你自降身價,就很難贏得他人的尊重。

3. 平行宇宙:你墮落了一段時間後,覺得自己好傻好天真,一腔熱血卻被人輕視濫用,誤將自己明珠暗投。於是,矯枉過正的你,在沒敢沒能不想用腳投票之下,覺得從此與上司井水不犯河水就好了。你準時上班,盡量準時下班,見到上司就靜靜避開,省的面對面不知道說啥,一來二去,你與老板活成了平行宇宙中用不相遇的行星。以為做到事情、交到功課,就能平平安安、按部就班,只怕因為一廂情願和溝通不足,很難把事情做在點子上。

4. 合作夥伴:無論新人舊人,因為每個個體的能力見識和視野的不同,都可以put different things on the table(能提供不同的價值)。在這個基礎上,你可以相信,你與上司最健康長久且互惠互利的關系定位,是合作夥伴。事業早期,或許你專業能力還稚嫩,但勝在夠體力搏殺、能厚皮拿信息、有新鮮視角知識,與上司形成完美互補。事業中期,專業能力和人脈都上升了的你,可以成為上司可信的左右手,前後左右一腳踢。事業鼎盛期,你在上司信任和支持下,再升升職、上上位,就一起拿資源打天下了。

說到此,知薇不得不重申,世上絕大部分的關系(或許可以撇除親子關系),都離不開價值的交換,你幫我,我幫你,你撐我,我撐你,才能長長久久。就算是以無條件的愛為基調的親子關系,若有自然良性的價值交換,也會更甜蜜幸福。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。

