中國石化 (0386) 股價已超賣　有望短期作出較大反彈｜彭偉新

近日石油及石化股走勢全線走弱，主要是市場擔心全球對石油的需求下跌，尤其是OPEC+組織，以及國際能源署均指出明年全球石油需求將會出現下跌，帶動國際期油價格大幅下跌，其中，連布蘭特期油亦一度跌穿每桶70美元水平，在負面消息主導下，在香港上市的三桶油均見明顯的下跌，單周跌幅更達到一成，其中，中國石化的股價更由近期高位5.30港元水平持續下跌，上周最低跌至4.16港元，累計跌幅達到21%，以跌幅計算已經跌至今年6月時低位水平。

中國石化股價下跌除了是受到市場擔心未來對石油的需求下跌外，另外，集團在8月底公佈截止今年6月30日止的半年業績，整體表現差於預期，亦成為推低中國石化的另一原因。按半年業績所顯示，中國石化的營業額為11.58萬億元人民幣，按年跌1.1%，主要是內地經濟增長放緩，對成品油的需求回落外，最重要是近年內地大力推動電動汽車的發展，令到對燃油的需求亦見明顯回落，拖累到中石化的整體營業額增長。不過，雖然營業額增長放緩，但半年仍然錄得純利370.79億元人民幣，增長2.6%，令赤每股收益達到30.7分人民幣，集團公佈中期息每股派14.6分人民幣。而期內的經營收益下降5%至510.2億元人民幣，主要是因為境內柴油銷售量價齊跌，另外，液化氣、石油焦等產品毛利大幅下跌所拖累。

雖然業績較預期差，完全是因為內地經濟疲弱所拖累，即使現時市場預期內地經濟仍然會維持下行方向，不過，相信暫時仍然未至於令到中石油的股價跌至現水平，尤其是以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 8.6 倍，較追蹤市盈率為高，而且市賬率只有 0.58 倍，分別低於中石油的0.63倍及中海油的1.11倍，反映中石化的估值已經過低，特別是以過去幾年的派息比率達到70%，市場預期2024年及2025年中石化將會分別派發0.33港元的全年股息，以現價計算，股息率將可以達到6.25厘，仍然屬於股息偏高的選擇。

至於股價走勢方面，自今年1月股價跌至最低見3.64港元水平後，便開始由低位作出反彈，在持續一浪高於一浪走勢下，股價於7月及8月兩次升上5.43港元之上見頂，其後股價反覆回落，不單止向下跌穿整個自1月開始形成的升浪總升幅38.2%，更在上周連續下跌後，跌穿了整個升浪總升幅的61.8%回調目標，同時亦拉動9天RSI向下跌穿30水平，走勢上已出現超賣的情況。不過，上周尾市時中石化的股價已開始由低位反彈，更重返整個前升浪總升幅的61.8%回調目標。只要9天RSI亦成功重返30以上，股價便有望出現見底反彈，投資者可以在4.30港元水平買入，上望20天線約4.93港元，至於股價一旦向下跌穿4.00港元，則要先行沽出止蝕。

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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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