鄭家純親操刀　孻仔任周企聯席CEO　千億王國「考牌戰」正式埋位

鄭家純﹙「純官」﹚家族私人投資旗艦周大福企業（「 周企」）高層大執位，宣布成立行政總裁辦公室，由原本一位CEO「分拆」成三位聯席CEO，除了原CEO、鄭裕彤外孫女婿曾安業﹙Patrick﹚外，「純官」孻仔鄭志亮﹙Christopher﹚及新創建聯席CEO何智恒﹙Gilbert ﹚新加入局。



今次人事變動，由鄭氏第二代舵手、周企主席鄭家純主導，他明言希望家族成員能夠各司其職，以加強企業管治。安排看似來得突然，但其實是純官去年底高調受訪的續篇，他與妻子葉美卿的4名子女，現時在系內分工更加明確，對外界而言，也意味一個千億商業王國接班人「考牌戰」，各候選人正式埋位。



鄭氏第二代舵手、周企主席鄭家純主導今次周企高層人事變動。﹙資料圖片﹚

家族投資旗艦 業務遍及27個國家

周企今次高層執位，其重要性可重周企本身說起。作為鄭氏私人投資旗艦，周企成立於1966年，生意規模龐大，業務遍及全球27個國家，戰略投資包括房地產、酒店、基礎建設、能源、醫療保健、保險、教育和媒體，兼有私募股權投資，以至持有一系列股票和債券的流動投資組合。

由於周企没有上市，外界難以知道其「底子」有多厚，但較為「大件」的資產至少包括新世界發展﹙0017﹚及新創建﹙0659﹚兩大上市公司，市值合共過400億元，以至龐大的酒店資產，例如瑰麗酒店集團、紐約The Carlyle、洛杉磯The Beverly Wilshire及加勒比海綜合度假村Baha Mar。此外，周企亦斥資參與倫敦市區最大的舊城改造項目——格林威治半島（Greenwich Peninsula），並成為澳洲第四大發電零售商Alinta Energy的戰略性大股東。

值得一提，鄭氏另一重要資產、市值逾600億元的周大福珠寶﹙1929﹚，為周企的上級企業，前者控股公司為周大福資本（CTFC），CTFC持有周大福控股，其全資擁有周企。

周企没有上市，但有不少貴重資產，包括擁有K11 MUSEA的新世界發展。﹙資料圖片﹚

孻仔鄭志亮過去低調 首擔大旗

由此可見，周企業務十分廣闊，有必要做好分工，也是今次執位的目的。原本已是周企CEO的曾安業，變為聯席CEO後，將集中主管周企海外業務，包括美洲、歐洲及澳洲，而新加的兩位聯席CEO，即鄭志亮及何智恒，一主管北亞洲業務，一主管企業營運。

年僅35歲的鄭家純三子鄭志亮（Christopher﹚平常甚少露面，首擔大旗，是今次執位的最大亮點。他持有哈佛大學經濟學學士學位，曾在創投及對沖基金行業任職多年，在環球股票投資組合管理方面擁有豐富經驗，並專注於亞洲已發展市場。

翻查資料，鄭志亮於2019年初加盟新創建，翌年底獲委任為執董，負責監督業務發展及策略性投資。去年3月，他更獲委任周企董事，正式在家族投資旗艦擔當角色，僅一年時間便升任職席CEO，可謂「升職快過火箭」。

鄭志亮加入周企一年時間，便升任聯席CEO，「升職快過火箭」。﹙新創建年報截圖﹚

至於另一聯席CEO、47歲的何智恒，亦不能忽視。作為非家族成員，能夠任居周企舵手之列，能力自然備受純官肯定。

事實上，律師及會計背景出身的他，曾是一家國際律師事務所合夥人，過去任職多家上市公司的董事及高官，實戰經驗涉及企業管理、投資、企業融資、併購交易及國際品牌及零售管理範疇。事實上，他於2018年加入新創建，期內新創建表現亮麗，在中港經濟走下坡及加息潮下，新創建可算持盈保泰，未受「息魔」太大衝擊，最新中期多賺13.74%至11.12億元，且豪派每股逾2蚊股息。

更值得關注的是，何智恒作為周企聯席CEO，並無劃分地區，主管企業營運，算是「大內總管」，料在周企日常管理及財務表現上有重大把關。

何智恒以非家族成員出任周企聯席CEO，能力自然備受純官肯定。﹙資料圖片﹚

純官坐言起行 重組周大福系人事布局

周企執位，其實一點也不意外，純官去年11月以家族第二代掌舵人身份高調受訪時的講話，便有大量「信息」。

他當時一槌定音稱，公司事務很多事情由他來做決定，自己仍未定下「接班人」，還在物色之中，直言「接班人」必需才德兼備，「這是十分重要，要找這位接班人絕非易事、我仍在觀察中！……若找一位德行不好的接班人，這怎麼可以，他只照顧自己一房的人，或只照顧自己的利益，你怎能將生意傳承下去呢，對不對？」

純官當時亦「預告」周大福系將有不少人事變動，「因為我們公司的生意範疇比較廣闊，各行各業均有涉及到，事實上需要很多人才負責去管理，因此家族的成員，可以負責個別範疇的生意，尋找適合的家族成員負責個別的生意；若沒有適合的家族成員，可以向外招聘，所以他的去留由股東會來決定。」

純官去年受訪時強調，自己仍未定下「接班人」，才德兼備者居之。﹙開電視截圖﹚

子女「各司其職」 「考牌戰」各人埋位

言猶在耳，才不到一年時間，純官便逐一落實他的說話。計及今次周企高層變動，鄭氏家族第三代主要成員經已各司其職，其中純官與妻子葉美卿的4名子女，分工更加明確，各掌一至兩瓣家族生意。

長女鄭志雯（Sonia），早年已負責管理瑰麗酒店集團，現亦執掌周大福珠寶，市值仍屬家族上市公司中最高，達664億元；長子鄭志剛（Adrian）專注新世界業務，市值近200億，兼有不少公職，包括文化藝術盛事基金及香港財富傳承學院主席；鄭志明﹙Brian﹚打理的新創建，市值283億元；三子鄭志亮則入局周企，首擔大旗，負責北亞業務，料監督中國業務及投資。

換言之，經過一輪執位，鄭氏第三代可算經已「埋位」， 用純官的原話即「負責個別範疇的生意」、「尋找適合的家族成員負責個別的生意」，考慮到純官明言仍在物色接班人，加上接班人要才德兼備，千億商業王國接班人「考牌戰」無疑悄悄開跑。