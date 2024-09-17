中海油（0883）短期見支持　低位反彈阻力為20元｜彭偉新

近期國際油價處於非常波動的時期，一來是由於國際能源署及OPEC+均表示看淡未來一年的國際油價，令到部份券商一下子把明年的紐約油價下調至每桶60美元水平，；另外，由於市場對美國的整體經濟看淡，令到投資者至相關的借口作為推底油價的主要原因，令到近期油價曾一度跌至穿66美元水平。



不過，市場對未來油價的看法似乎太淡，尤其是市場對原油的需求彈性仍然較低，現時大部份的石油產品都是無法被其他的產品所替代，即使經濟在未來一至兩年會出現下滑，但若並非出現大衰退的情況，整體對原油的需求仍然難以一下子轉差，所以，近期油價的急跌，相信主要是市場上的投機炒賣所導致，而短期油價有更大的機會以70美元為中位數。

對於油價反應較為敏感的中國海洋石油相信在近日回調後，股價短期已經回穩，並有望在油價開始反彈下，可以由短期的低位反彈上20港元水平。主要是近日油價下跌期間，中海油的股價由近期高位21.80港元水平持續回調，更一度跌至最低位見17.80港元，累計跌幅達到18.3%，股價更一下子跌穿了所有的移動平均線支持，更最多曾偏離了50天線14%，偏離幅度已非常貼近今年7月3日時的15.7%，因此，股價短期已過份偏離50天線後，有望股價作出逆轉。

至於市場對中海油的前景仍然看好，以估值計算，分析師的目標價及公允值仍然較現價高出27%，而市場預期集團的5年收入的年均複合增長率為12.8%，較市場同業的5.4%增長率，以及整個板塊的7.4%增長率為佳，加上普通股5年淨收益的年均複合增長率達到18.6%，亦較市場同業及板塊的增長率為佳，所以中海油仍然會繼續成為行業中的首選。

至於以股息作為考慮，中海油現價的股息率為7.58%，雖然息率較2023年初時的14.8%已減少了接近一半，但現時以股息率計算，仍然較盈富基金的股息率3.87%高出接近一倍，預期集團的財務狀況非常健康，相信未來仍然會維持較高的派息比率，即使未來國際油價出現正常的回落，亦不會對中海油的派息會產生太過負面的影響。

中海油的股價由去年12月低位11.88港元開始作出反彈，並在持續反彈下，股價最高曾升上今年7月3日的高位23.90港元後作出回調，股價逐步回調下，近日最低曾跌至17.80港元，以跌幅計，已回調了整個升浪總升幅的50%，並作出反彈，預期股價可以作短期的反彈，並會先以保歷加通道的中軸，即20天線20.10港元作為反彈目標。投資者可以在18.40港元水平買入，上望20.00港元，至於股價若再度跌穿近日低位17.80港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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