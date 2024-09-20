瑞聲科技（2018）企穩100天線　可重試之前34元高位｜彭偉新

受到蘋果新一代手機的預訂成績未及上一代的消息所影響，多隻手機設備股走勢受到拖累而且更由高位明顯回調，其中，作為蘋果手機聲學元件供應商的瑞聲科技之股價，更由近日高位33.80港元反覆跌至上日低位見27.40港元，回調幅度達到19%。



不過，隨著市場對新的蘋果手機銷售情況仍然樂觀下，帶動瑞聲科技的股價開始由低位反彈，未有向下跌穿100天線外，更扭轉了昨日早段的持續下跌形態。



以市場上仍然有對瑞聲科技股份有調研覆蓋的分析師給予的目標價中位數35.79港元，以及利用財務模型計算出來的公允值中位數36.53港元，仍然分別較現價有33.4%及32.4%的潛在上升空間。特別是集團所提供的聲學元件，是蘋果新一代手機要提供的AI功能不可或缺的部份，雖然蘋果自身所提供的人工智能最快也要今年11月才供部份地區使用，而中文版的人工智慧功能，則仍然未定相關的時間。不過，相信推出只是時間上的問題，因此，相信仍然可以繼續錄得較高毛率的業務。

市場預期集團今個財年的全年盈利增長1.01倍%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 27.1%，另外，集團的5 年年複合盈利增長率為倒退 26.79%，但未來的複合盈利增長則會在 33.92%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 27 倍，市場給予集團的預測市盈率為 12.7 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.32倍，而市賬率則為 1.37 倍。

瑞聲科技股價於今年7月及8月均一度升上34.60港元水平見頂，其後股價由高位反覆回調，並反覆回調至保歷加通道底部後作出反彈，延續之前的反覆上升的走勢。股價觸及去年低位12.86港元後，便開始由低位作出反彈，而且在反覆回升下，成功形成了一浪高於一浪走勢，而且於7月初更一度升上最高位見34.60港元，雖然股價其後一度跌至低位見24.40港元，不過，未有跌穿5月中的低位外，股價更一度重返33.80港元，不過未能向上作出突破，且更在昨日跌返保歷加通道底部見27.40港元。

股價形成了一枝長下影線的陽燭外，9天RSI亦未有失守30。股價有望繼續作出反彈，投資者可以在29港元水平買入，上望保歷加通道頂部約34港元，至於股價一旦失守保歷加通道底部27.60港元，則宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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