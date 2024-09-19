聯想集團（0992）人工智能電腦　仍為推升股價主要催化劑｜彭偉新

聯想集團今年第二季公佈將會推出擁有AI能力的人工智能電腦，市場一度把聯想的股價推升上最高位見12.26港元後，曾兩度見阻力回調，不過，整體走勢未有進一步上升，更在股價持續回落下，形成了一浪低於一浪走勢，並最低曾跌至8.82港元。



市場未有計入集團在人工智能電腦帶來的收入增長，主要是市場上仍然資金緊絀，令到市場在未見到人工智能電腦可以為集團帶來巨大的盈利前，投資者仍未敢過份樂觀。不過，按在美國上市的戴爾電腦(DELL)及惠普(HP)在上季的業績強勁，主要是受惠AI電腦的推出，因此，聯想集團的AI電腦產品相信仍然會如戴爾及惠普等錄得較強的收入增長。



集團首個人工智能電腦產品系列主要是提供設備推理和人工智能功能，而且更能提供實時接入，收據安及私隱能力，而集團的混合式人工智能策略同時涵蓋了設備、基礎設施及服務各元素，可優化各項指標的表現。而時集團非個人電腦部份佔了三大集團總收入的47%，已創歷史新高，預期各業務未來可以錄得雙位數的增長。

聯想集團現價的股息收益率及股東收益率分別為4%及8.5%，較同業及板塊的中位數高，由於集團5年的Beta值為1，較同業的0.75稍高，當市況逐步向好後，可以帶動聯想集團有較佳的股價表現，而過去一年的股價總回報為20.2%，較市場同業及整個板塊表現為佳。

市場上分析師對集團的前景仍然看好，目標價及合理價分別為12.37港元及11.69港元，較現價分別有31.8%及24.4%的潛在升幅，不過歷史派息率一向不太高，去年只有54%，因此，股息收益率現時只有4%水平。

股價於去年10月由低位7.64港元開始反作出一浪高於一浪上升，更於今年5月及6月兩次升抵12.26港元水平後形成見頂後，股價轉為回落並形成了一浪低於一浪走勢，股價反覆回落並一度失守了整個升浪總升幅的61.8%回調目標位9.35港元，低於上周曾見8.82港元後，在9天的RSI多次未有大幅跌穿30水平下，形成了見底走勢。

股價已連續5個交易日以陽燭收市，更收復了20天線阻力，預期股價可以繼續作出反彈，可以按之前原已失守的前升浪總升幅的38.2%回調目標位10.48港元作為今次反彈的主要阻力。投資者可以在9.45港元買入，上望10.40港元，至於股價若一旦失守上周低位8.80港元的話，宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。